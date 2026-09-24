Milei acusa a Sánchez de "traicionar a su propio pueblo" por su política migratoria

Durante un discurso en The Economic Club de Nueva York, el mandatario argentino afirmó que España es un país "con tanto para ofrecer" pero "sometido a un régimen socialista que lo está destruyendo".

"La situación que ahora mismo se está viviendo en Ceuta da testimonio de ello", afirmó el argentino, que se encuentra en Nueva York para asistir a la semana de alto nivel de la Asamblea General de la ONU.

Milei acusó al Gobierno español de haber "traicionado a su propio pueblo abriendo las puertas a invasores que la están convirtiendo en una zona de caos y violencia".

Además, definió al Ejecutivo de Sánchez como "una mezcla curiosa entre anarquía y tiranía" y afirmó que "los invasores hacen lo que quieren. Roban, matan, violan", mientras que "los españoles de bien son cada vez más vigilados y controlados".

El presidente argentino agregó que los españoles "son obligados a pagar cada vez más impuestos para sostener esta situación profundamente injusta".

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"Todo para que Pedro Sánchez consiga los votos que necesita para seguir atornillado al poder", aseveró.

Milei contrapuso la situación española con la política migratoria de su Gobierno que, aseguró, ha endurecido los controles y ha deportado a 20.000 personas en lo que va de año.

"Estamos evitando, antes de que ocurran, los problemas que hoy aquejan a Europa, como la inmigración descontrolada", indicó.

En su discurso, Milei presentó a Argentina como un destino para las inversiones internacionales y destacó el potencial del país en sectores como la energía, la minería, la agroindustria y la inteligencia artificial.