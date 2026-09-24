Moody’s: acuerdos favorables en T-MEC no bastarán para devolver alto crecimiento a México

Adrian Garza, vicepresidente senior de Estrategia de Crédito de Moody’s Ratings y responsable de Crédito para América Latina, señaló que el escenario base de la calificadora es que México mantenga un acceso preferencial al mercado estadounidense.

No obstante, durante la conversación 'México en una encrucijada de crecimiento' del 'Inside LatAm: México 2026', organizado por Moody's en la capital mexicana, también observó que algunos sectores sigan expuestos a aranceles y persista la incertidumbre comercial.

Garza sostuvo que una resolución favorable de la relación comercial no sería una “varita mágica” para llevar el crecimiento mexicano al 4 % o 5 %, porque el país mantiene problemas estructurales de productividad y necesita aumentar innovación, capital humano y valor agregado en sus exportaciones.

Ana María Aguilar Argáez, directora ejecutiva del CMN, coincidió en que la cercanía con Estados Unidos ofrece una oportunidad, pero alertó que México no cuenta con capacidad suficiente para responder a un aumento de la demanda.

“Incluso si el mundo decide comprarnos más de nuestros productos, no necesariamente tenemos la capacidad de satisfacer esa demanda”, afirmó Aguilar, quien identificó energía, infraestructura y logística entre los principales cuellos de botella internos.

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La directiva sostuvo que, ante la incertidumbre externa, México debe concentrarse en las variables que sí puede controlar y crear condiciones para nuevas inversiones, con reglas claras y esquemas que permitan ampliar la capacidad productiva.

Por su parte, Renzo Merino, vicepresidente de Riesgo Soberano de Moody’s Ratings, añadió que la elevada integración manufacturera entre México y Estados Unidos dificulta una ruptura profunda de su relación comercial y consideró posible que el T-MEC conviva con acuerdos bilaterales adicionales sobre asuntos específicos.

Estados Unidos decidió el 1 de julio no renovar el T-MEC y realizar revisiones anuales, aunque el acuerdo permanece vigente hacia 2036.

Merino advirtió también que la incertidumbre sobre la relación con Estados Unidos sigue limitando decisiones de inversión, mientras Garza recordó que el aumento de las exportaciones mexicanas durante las últimas décadas no se ha traducido en un avance equivalente de la productividad.

Para Moody’s, la revisión comercial abre precisamente una oportunidad para que México incorpore más valor a sus exportaciones y eleve la inversión en innovación.

Aguilar añadió que la industria mexicana ya logró reorganizarse tras el choque que supuso la entrada de China a la Organización Mundial del Comercio, por lo que confía en una nueva adaptación, aunque insistió en que el país debe fortalecer primero sus capacidades internas.