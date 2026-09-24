Netanyahu a Mamdani: "No me puedes silenciar, no puedes silenciar la verdad"

"Intentaste impedir que viniera", afirmó Netanyahu sobre el llamamiento que hizo Mamdani de que se cursara contra él una orden de arresto internacional por crímenes de guerra cuando pisara territorio estadounidense.

Y añadió que el alcalde neoyorquino no puede silenciar "la verdad" de que "Israel no cometió genocidio" en Gaza, sino que lo evitó, al haber impedido que los "amigos de Hamás, del señor Mamdani" hubieran matado "a todos" los israelíes.

"Las mentiras que tú y otros antisemitas difunden sobre los judíos y el Estado judío tienen consecuencias reales. En Nueva York, los judíos son amenazados de camino a la sinagoga", añadió.

Por contra, Netanyahu alabó al presidente estadounidense, Donald Trump, durante su discurso de casi 40 minutos ante la ONU, que pronunció ante una sala casi vacía después de que delegaciones de varios países la abandonaran en señal de protesta cuando subió al estrado.

"No hemos tenido un mejor aliado que el presidente Trump. Le doy las gracias. Le agradezco su valiente liderazgo", dijo el primer ministro israelí, que acudió a Nueva York en plena precampaña electoral israelí para los comicios del próximo 27 de octubre.

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Y sobre sus desavenencias con Trump, afirmó que si bien tienen sus "diferencias", "en los momentos críticos, esos momentos que dan forma a los destinos", permanecen unidos.

"Porque lo que nos une es mucho más fuerte: nuestra historia, nuestros valores, nuestro coraje, el coraje", resumió sobre Trump, con quien no tiene previsto reunirse en su visita relámpago a Nueva York.