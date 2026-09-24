Netanyahu llega a Nueva York para intervenir ante la Asamblea General de la ONU

El mandatario y su esposa, Sara Netanyahu, llegaron al Aeropuerto Internacional de Stewart, al norte de la ciudad, en torno a las 09:00 hora local (13.00 GMT) y fueron recibidos por el cónsul de Israel ante la ONU, Ofir Akunis, y miembros de las fuerzas israelíes.

El primer ministro israelí tiene previsto participar ante la Asamblea General a partir de las 14:00 hora local (18.00 GMT), unas horas después de que lo haya hecho el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abás, pero en su caso por videoconferencia, después de que el Gobierno de Donald Trump le denegara, de nuevo, los visados para entrar al país.

También se espera que se reúna con el presidente de Argentina, Javier Milei, y después mantenga un encuentro conjunto con el de Bolivia, Rodrigo Paz; el de Paraguay, Santiago Peña; el de Panamá, José Raúl Mulino; y el vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo Abondano.

No está previsto que Netanyahu se reúna con el presidente de EE.UU., Donald Trump, quien se encuentra en Washington junto al presidente chino, Xi Jinping.

Netanyahu viajó a Nueva York tan solo para unas horas, en una visita marcada por el llamamiento del alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, a ejecutar la orden de arresto emitida contra él por la Corte Penal Internacional (CPI) por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con la ofensiva israelí en Gaza.

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Mamdani aseguró haber estudiado todas las vías legales disponibles para determinar si la ciudad podría ejecutar su arresto, pero apuntó que "como es evidente" depende de la fuerzas federales, controladas por la Administración de Trump.

En Nueva York hay convocada una protesta en contra de la presencia del primer ministro israelí en la ciudad y en la ONU.

Además de los discursos de los líderes internacionales, este jueves tiene lugar en el marco de la Asamblea General la reunión ministerial de alto nivel de la Alianza Global para la Aplicación de la Solución de los Dos Estados y la reunión de ministros 'Salvaguardar la UNRWA', la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo a la que Netanyahu ataca y aparta sistemáticamente.