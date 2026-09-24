Operativo de lancha de EEUU a Cuba se gestó en TikTok y buscaba "una intervención militar"

El grupo de diez hombres que partió de los cayos de Florida rumbo a la isla con armamento, municiones y explosivos quería “lograr que el pueblo cubano se levantara en armas, controlar una provincia durante 72 horas” y luego pedir ayuda a las autoridades estadounidenses, confirmó uno de los participantes, detenido en la isla.

El artículo publicado la víspera por los medios Belly of the Beast, Drop Site y Miami New Times contiene los testimonios de cuatro de los cinco sobrevivientes del incidente, ocurrido en aguas territoriales cubanas y en el que murieron cuatro tripulantes de la embarcación. Otro falleció luego a causa de las heridas.

Los entrevistados mantuvieron su posición contra el Gobierno cubano, quejándose "de los malos tratos", mientras permanecen en prisión a la espera de juicio por cargos relacionados con "terrorismo" por lo que podrían enfrentar hasta 30 años de privación de libertad.

El texto señala que los propios sobrevivientes confirmaron que el primer disparo provino de su embarcación y con ello comenzó el enfrentamiento con las Tropas Guardafronteras de Cuba.

Del lado cubano no hubo víctimas mortales, solo el capitán de los guardacostas fue herido por un disparo en el abdomen, según el recuento oficial.

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El artículo señala que cuatro de los detenidos aceptaron ofrecer sus declaraciones voluntariamente y detallaron que entraron en contacto unos con otros "a través de TikTok".

Indicaron que varios de los participantes comenzaron a entrenarse con armas en una finca en Fort Myers, Florida, propiedad de una activista política nacida en Cuba, quien dirige una organización anticomunista llamada Partido 30 de noviembre.

Allí practicaron tiro y prepararon lo que sería la incursión en Cuba, detalla el reportaje.

La investigación puntualiza que las autoridades cubanas dijeron haber entregado información sobre el hecho durante la visita de una delegación a la isla del FBI en marzo pasado, pero "que hasta julio no habían recibido respuestas sustanciales".

La Guardia Costera, el Departamento de Estado y el FBI declinaron comentar específicamente el caso, indica el reportaje.