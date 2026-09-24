Ozuna, Manuel Turizo, Pablo Alborán y Tito Double P actuarán en los Premios Billboard

Ozuna, Manuel Turizo, Pablo Alborán y Tito Double P actuarán en los Premios Billboard

Miami (EE.UU.), 24 sep (EFE).- Los cantantes Ozuna, Manuel Turizo, Pablo Alborán y Tito Double P figuran entre los doce primeros artistas que actuarán en los Premios Billboard de la Música Latina 2026, que se celebran el próximo 22 de octubre en Miami, según anunció este jueves la cadena Telemundo.