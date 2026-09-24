Paz destaca acercamientos con organismos multilaterales como resultado de su visita a EEUU

"Lo importante de la semana (es que) han sido cuatro días arduos de trabajo, (con) sectores empresariales, BID (Banco Interamericano de Desarrollo), CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), Banco Mundial (BM) (y) todas las instituciones que nos están generando crédito", dijo en declaraciones al canal estatal Btv.

Además, el mandatario destacó que: "con los organismos multilaterales hemos hecho una acumulación de 10.000 millones de dólares, es un récord histórico, estamos muy contentos, ahora acabamos de redondear".

Paz mencionó principalmente la reciente gestión de 750 millones de dólares con el BID.

El jefe de Estado indicó que, aunque esos recursos "no salen de la noche a la mañana", lo que sí está claro es que servirán a Bolivia "para reactivar la economía" por los próximos dos o tres años y que deben usarse "de buena manera".

"Ha sido un buen viaje, se llega con recursos a Bolivia, se reactiva la economía en Bolivia y lo más importante es que estos viajes son de mucha utilidad", agregó Paz.

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El presidente boliviano también mencionó que en 2027 Bolivia será sede de los encuentros del CAF y el BID, por lo que se espera que lleguen empresarios y representantes de otras entidades mundiales.

También dijo que Bolivia organizará en 2028 "dos encuentros más", aunque no dio detalles de cuáles.

"Estamos trayendo representantes para que conozcan Bolivia, para que inviertan y tengan conocimiento de las contrapartes bolivianas con las que el día de mañana puedan invertir, producir, generar empleo y crecimiento en nuestra economía", remarcó.

Paz también habló de que el bloque conformado por Uruguay, Paraguay y Bolivia (Urupabol) se reunirá en Asunción en las próximas semanas para después desarrollar un encuentro con los mandatarios de dichos países en Bolivia.

La cita de Urupabol tratará principalmente sobre el uso comercial de la Hidrovía Paraguay-Paraná.

El mandatario boliviano indicó que la activación comercial que su país proyecta en la cuenca está relacionada con la producción de acero en su región oriental y con la importación de crudo para sus refinerías y la producción de combustibles líquidos.

Bolivia viene arrastrando el problema del desabastecimiento de combustibles desde hace unos dos años, con altibajos durante el Gobierno de Paz, quien asumió la Presidencia en noviembre pasado.

Hace casi una semana, el presidente anunció la eliminación del subsidio al diésel y su cotización de acuerdo con el precio internacional, por lo que cada litro de combustible pasó a costar de 9,80 bolivianos (1 dólar) a 17,95 bolivianos (1,83 dólares).

La medida generó el rechazo de varios sectores que anunciaron protestas mientras está vigente un estado de excepción, aunque Paz dijo que su Gobierno trabaja en el diálogo y la aprobación de disposiciones complementarias.