Perú reporta un adolescente fallecido y 2.357 casos confirmados de sarampión en el país

"El refuerzo de las medidas de prevención se produce luego de confirmarse el fallecimiento de un menor de edad en Loreto por complicaciones asociadas al sarampión, quien no estaba vacunado contra esta enfermedad", señaló el Ministerio de Salud (Minsa) en un comunicado.

Tras expresar "sus condolencias a la familia", el Ministerio remarcó que "este lamentable hecho constituye un llamado a reforzar la protección de niñas y niños mediante la vacunación oportuna".

El Ministerio de Salud precisó, en ese sentido, que hasta el momento se han notificado 6.114 casos sospechosos de sarampión en todo el país, de los cuales 2.357 ya han sido confirmados, con la mayor cantidad en las regiones de Puno, Arequipa, Madre de Dios, Cusco, Loreto, Ucayali, Lima, Callao y Piura.

Por su parte, el jefe de la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Loreto, Percy Vargas, confirmó a la televisión pública peruana TV Perú que la víctima mortal es "un adolescente de 16 años que falleció la semana pasada" en el centro poblado de Alto Monte, en la provincia de Mariscal Ramón Castilla.

"Hemos intervenido en esa zona y dentro de ella encontramos a este paciente; tenía un problema respiratorio, se ha complicado con una neumonía", detalló.

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Vargas agregó que las autoridades sanitarias afrontan "un gran problema de acceso" en la zona y que el "adolescente de 16 años que no tenía ninguna vacuna", ya que en su comunidad "prima" una creencia religiosa que "no permite que el personal de salud intervenga en relación a lo que es vacunación".

"Son muy creyentes en su tema religioso, lo respetamos, no responsabilizamos; sin embargo, como Dirección Regional tenemos que tener en claro que tenemos una responsabilidad social", acotó.

El funcionario alertó que la presencia de la enfermedad implica "un alto riesgo, porque es una zona muy confluyente, muy transitable" y a través de las cuencas de los ríos el sarampión "se está dispersando" en la región de Loreto.

"Tenemos 280 casos notificados, de estos tenemos ya 44 casos confirmados de sarampión por prueba molecular, y esto es a nivel regional" acotó tras decir que se enfrenta un escenario epidemiológico "en el que hay una transmisión comunitaria".

A su turno, el Ministerio de Salud señaló que un equipo especializado se trasladó desde la capital Lima hacia Loreto para articular acciones con el Comité Técnico de Inmunizaciones de la Diresa, con la participación de representantes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

La intervención en Alto Monte permitió la aplicación de 821 dosis de vacunas, el 39,5 % de las cuales fueron contra el sarampión, además de 300 atenciones de medicina, enfermería y obstetricia.