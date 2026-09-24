Petroecuador ingresó 12,48 millones de dólares por venta de lubricantes de enero a agosto

Los productos se comercializaron bajo la marca Petrocomercial, con la que la empresa pública participa en el mercado ecuatoriano desde 2012.

Su catálogo incluye aceites y grasas para motores de gasolina y diésel, así como lubricantes de uso industrial e hidráulico.

"Los productos se distribuyen a través de una amplia red de comercialización que atiende a clientes externos, distribuidores autorizados, estaciones de servicio afiliadas y personas naturales", señaló.

Además, también indicó que venden a "instituciones públicas como la Policía Nacional, la Fuerza Aérea, Prefecturas, Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), MInisterio de Infraestructura y Transporte e instituciones vinculadas al servicio y desarrollo del país".

Según Petroecuador, los lubricantes cuentan con el sello de calidad del Servicio Ecuatoriano de Normalización (INEN) y del Instituto Americano del Petróleo (API).