Político español compromete ayuda a víctimas de la dictadura argentina

"Este lugar es simbólico de una época negra y oscura que también hemos vivido en España, un espacio de sufrimiento familiar y de vergüenza como país que se ha reconvertido en lo que tiene que ser: un espacio tranquilo, de reflexión", dijo González Formoso a EFE durante la visita.

En el gran predio que ocupó el centro de concentración, tortura y desparición forzada, en el norte de Buenos Aires, se aloja ahora el Espacio Cultural Nuestros Hijos (ECuNHi), donde González Formoso firmó un protocolo que determinará cómo ayudar desde la Diputación coruñesa a esta organización desde el punto de vista económico.

En este lugar se ofrecen charlas educativas para niños, jóvenes y adultos para concientizar sobre los crímenes cometidos por el Estado argentino durante aquel régimen, de cuyo inicio se cumplieron 50 años en marzo pasado, y que provocó la muerte o desaparición de unas 30.000 personas, según investigadores y defensores de los derechos humanos.

Las imágenes de cientos de rostros en blanco y negro cuelgan del techo del centro cultural, como recuerdo de las personas asesinadas o desaparecidas, en su gran mayoría jóvenes, a causa de la violencia política de esos años.

González Formoso recorrió las instalaciones, que dependen del Estado y que, según responsables del espacio, han sufrido recortes presupuestarios desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia, en diciembre de 2023.

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"Escuchamos cierto abandono por parte del Gobierno, algo que cualquier gobierno democrático debería priorizar. Por eso quisimos venir a mostrar apoyo y a colaborar económicamente en el sostenimiento de esa asignatura, porque creemos que no es argentina, que no es española, que no es portuguesa ni americana, es una asignatura mundial", agregó.

Y agregó: "Es la humanidad la que tiene que preservar que la democracia, los derechos humanos son principios inexpugnables".

El compromiso de la Diputación de A Coruña apunta a asistir de manera parcial la mejora del actual financiamiento del ECuNHi.

La visita estuvo liderada por Gimena Blixen, integrante de ECuNHi y representante de las Madres de Plaza de Mayo, ya que las fundadoras tienen una edad muy avanzada y no pudieron estar presentes a causa de su estado de salud.

González Formoso se interesó, en concreto, por la historia de Nisa López Amado, una de las cofundadoras de las Madres de Plaza de Mayo, nacida en el pueblo gallego de Cedeira, llegada a Argentina en 1952 y madre de Antonio Díaz López, quien fue desaparecido por la dictadura del país suramericano en mayo de 1976.

López Amado fundó la Comisión de Familiares de Desaparecidos Españoles y mantuvo una intensa actividad en el campo de los derechos humanos hasta su fallecimiento en 2008, sin conocer el paradero final de su hijo.

El presidente de la Diputación dijo que “corresponsabilizarse por este espacio debería ser una tónica general de las administraciones españolas” al considerar que en España hay “trabajo permanente en la recuperación de la memoria democrática, con la puesta en valor de espacios, con la recuperación de desaparecidos que siguen en las fosas".

También reconoció el rol del país suramericano en la recepción de la migración gallega a lo largo del siglo XX: "A Argentina la amamos porque demostró que se puede acoger a personas necesitadas sin una mirada esclavista, sin una mirada explotadora, sino haberlo hecho con mucho respeto".