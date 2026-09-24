Presidencia de COP31 presenta iniciativas "emblemáticas" de financiación y acción urbana

La primera de ellas es BRIDGE (Puente para la Aplicación de Medidas Climáticas, por sus siglas en inglés) que colaborará con cinco países piloto -Etiopía, Fiyi, Indonesia, Pakistán y Uzbekistán- para convertir sus prioridades climáticas y de desarrollo en carteras de proyectos listas para su financiación.

El programa les permitirá conectar mejor sus objetivos climáticos, impulsar las prioridades nacionales de desarrollo y las oportunidades de financiación, identificar los cuellos de botella en la ejecución de sus planes, reforzar su preparación para la inversión y beneficiarse de manera más eficaz del ecosistema de apoyo internacional existente.

El despliegue de la iniciativa en sus respectivos territorios "contribuirá a dar forma a la ejecución de la iniciativa y a su futura ampliación" y permitirá determinar cómo se puede prestar un apoyo similar a otros interesados, especialmente los incluidos en los grupos conocidos como PEID (Pequeños Estados Insulares en Desarrollo) y PMA (Países Menos Adelantados).

La segunda iniciativa es el Mecanismo de Financiación para la Resiliencia Urbana Sostenible (SURF, en sus siglas en inglés) desarrollado por el ILBANK -el banco público de desarrollo e inversión en Turquía- en colaboración con ONU Hábitat y el Banco Mundial para ayudar a los países y las ciudades a traducir los compromisos climáticos en programas y proyectos de resiliencia urbana aptos para la inversión.

El programa pretende acelerar la inversión intersectorial en resiliencia urbana en los países de renta baja y media, "salvando la brecha entre la política climática nacional y su aplicación a nivel urbano" para desplegar inversiones tangibles que respondan a necesidades locales.

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Lo harán con el apoyo de "tres pilares fundamentales": la Plataforma Nacional, el Centro de Excelencia y el Diálogo Internacional de Ciudades Resilientes.

Para el presidente designado de la COP31, el ministro de Medioambiente de Turquía, Murat Kurum, estos dos proyectos serán "uno de los resultados clave" de la cumbre de Antalya el próximo mes de noviembre porque "la ambición climática sin financiación es como un vehículo eléctrico sin batería: no llega a ninguna parte". EFE.