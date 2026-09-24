'Puentes Sonoros' conecta la música iberoamericana en la capital de Ecuador

La iniciativa, desarrollada en articulación con el Programa Iberorquestas Juveniles, tuvo una fase virtual, realizada entre el 14 y 17 de septiembre, que fue concebida como antesala de las jornadas presenciales, que tienen lugar en la capital ecuatoriana, Quito.
El encuentro incluye conversatorios y talleres sobre experiencias iberoamericanas en torno a la educación musical, la práctica colectiva, la innovación pedagógica y la transformación social.
La fase presencial que se desarrolla esta semana cuenta con tres jornadas de formación, intercambio y conexión entre ponentes internacionales, músicos, docentes, gestores, instituciones y jóvenes participantes.
El encuentro terminará mañana, viernes, con un concierto que reunirá a instituciones y jóvenes músicos participantes del proyecto, y que tendrá lugar en la Iglesia de La Compañía, una de las joyas patrimoniales del centro histórico de Quito.
El 8 de septiembre de 1978, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) incluyó al centro histórico de Quito en la lista del Patrimonio Mundial Cultural de la Humanidad.