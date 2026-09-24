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24 de septiembre de 2026 a la - 13:00

'Puentes Sonoros' conecta la música iberoamericana en la capital de Ecuador

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Quito, 24 sep (EFE).- 'Puentes Sonoros Iberoamericanos', una iniciativa del Instituto ecuatoriano de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividades (IFAIC), conecta en Quito experiencias de Ecuador, Panamá, Uruguay y El Salvador para fortalecer la formación musical, compartir metodologías y generar nuevas redes de cooperación alrededor de la música y los procesos orquestales.

Por EFE
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La iniciativa, desarrollada en articulación con el Programa Iberorquestas Juveniles, tuvo una fase virtual, realizada entre el 14 y 17 de septiembre, que fue concebida como antesala de las jornadas presenciales, que tienen lugar en la capital ecuatoriana, Quito.

El encuentro incluye conversatorios y talleres sobre experiencias iberoamericanas en torno a la educación musical, la práctica colectiva, la innovación pedagógica y la transformación social.

La fase presencial que se desarrolla esta semana cuenta con tres jornadas de formación, intercambio y conexión entre ponentes internacionales, músicos, docentes, gestores, instituciones y jóvenes participantes.

El encuentro terminará mañana, viernes, con un concierto que reunirá a instituciones y jóvenes músicos participantes del proyecto, y que tendrá lugar en la Iglesia de La Compañía, una de las joyas patrimoniales del centro histórico de Quito.

El 8 de septiembre de 1978, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) incluyó al centro histórico de Quito en la lista del Patrimonio Mundial Cultural de la Humanidad.