'Puentes Sonoros' conecta la música iberoamericana en la capital de Ecuador

'Puentes Sonoros' conecta la música iberoamericana en la capital de Ecuador

Quito, 24 sep (EFE).- 'Puentes Sonoros Iberoamericanos', una iniciativa del Instituto ecuatoriano de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividades (IFAIC), conecta en Quito experiencias de Ecuador, Panamá, Uruguay y El Salvador para fortalecer la formación musical, compartir metodologías y generar nuevas redes de cooperación alrededor de la música y los procesos orquestales.