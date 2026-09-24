Ratifican la prisión preventiva para alcalde de Ecuador investigado por lavado de activos

Además, también dictó prisión preventiva para otro investigado que incumplió su obligación de presentarse periódicamente ante la Fiscalía y dispuso su localización y captura mediante Interpol.

Durante la audiencia, en la que el alcalde participó vía Zoom desde la prisión de la provincia andina de Cotopaxi, el Ministerio Público se opuso a la sustitución de la medida y defendió que estaba "debidamente motivada y sustentada en los elementos de convicción presentados al formular cargos".

Villacís, del opositor movimiento correísta de Revolución Ciudadana (RC), fue detenido el pasado 3 de junio durante un operativo realizado en cuatro provincias en el marco de investigaciones por presunto lavado de activos. Al día siguiente, la justicia ordenó su ingreso en prisión.

Las pesquisas se prolongaron durante más de un año y apuntan a Reypezpacific S.A., empresa en la que Villacís tiene el 98 % de acciones, que presuntamente "mantenía vínculos con personas y compañías investigadas por lavado de activos", dijo el ministro del Interior, John Reimberg.

Entre esas compañías se encuentra Pezymar Export S.A.S., "actualmente procesada por ese delito y relacionada directamente con Flavio Leonardo Briones Chiquito alias Mexicano, cabecilla de Los Lobos (grupo criminal), y Mendoza Tuárez Génesis Michelle, ambos asesinados en Manta en 2025", señaló el ministro.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los investigadores calculan que la estructura obtuvo aproximadamente 17 millones de dólares de origen presuntamente ilícito e intentaron ocultarlos mediante empresas relacionadas, transferencias a terceros y operaciones financieras complejas.

El caso involucra a trece personas naturales y tres empresas. Según la Fiscalía, entre ellos figuran jueces, servidores judiciales, familiares y particulares.