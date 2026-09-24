República Dominicana y Azerbaiyán acuerdan la exención mutua de visados por hasta 90 días

El acuerdo fue firmado en Nueva York por el ministro de Relaciones Exteriores dominicano, Víctor -Ito- Bisonó, y su homólogo de Azerbaiyán, Jeyhun Bayramov, en el marco de la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas.
El instrumento establece que los nacionales de ambos países que sean titulares de pasaportes ordinarios válidos podrán ingresar, salir o transitar por el territorio de la otra parte sin visado y permanecer allí por un máximo de 90 días dentro de cualquier período de 180 días, según el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano.
Durante el encuentro, los cancilleres también suscribieron un Memorando de Entendimiento sobre Consultas Políticas, mediante el cual ambos Gobiernos acordaron establecer un mecanismo para fortalecer el diálogo bilateral y abordar asuntos internacionales y regionales de interés común.
Posteriormente, Bisonó y Bayramov mantuvieron una reunión bilateral en la que revisaron la agenda entre ambos países y analizaron oportunidades para ampliar los vínculos políticos, económicos y comerciales.
Los ministros también abordaron posibles nuevas áreas de cooperación entre República Dominicana y Azerbaiyán.