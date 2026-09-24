República Dominicana y Azerbaiyán acuerdan la exención mutua de visados por hasta 90 días

República Dominicana y Azerbaiyán acuerdan la exención mutua de visados por hasta 90 días

Santo Domingo, 24 sep (EFE).- República Dominicana y Azerbaiyán suscribieron un acuerdo de exención mutua de visados que permitirá a los ciudadanos de ambos países entrar, salir, transitar y permanecer en el territorio de la otra parte durante un período de hasta 90 días, informó este jueves la Cancillería dominicana.