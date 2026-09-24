Rescatan un cayuco en la isla española de El Hierro con 107 migrantes a bordo

Fueron los propios ocupantes de la embarcación precaria los que avisaron al 112, el teléfono de emergencias español, de su ubicación, según informaron a EFE fuentes de Salvamento Marítimo, organismo estatal.

El organismo envío hasta la zona uno de sus helicópteros, que los localizó, y a una embarcación para rescatarlos.

La embarcación los trasladó hacia el puerto de la isla y según la información recabada de los servicios sanitarios y de emergencia, se trataba de 107 personas de origen subsahariano, en su mayoría varones, entre los que viajaban 19 mujeres y 12 menores de edad.

Prácticamente todos presentaban un aparente buen estado de salud tras ser atendidos en el propio puerto por el Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias (ERIE) de Cruz Roja y otros servicios sanitarios.

Solo uno de ellos tuvo que ser trasladado al hospital para recibir atención médica.

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Según el relato de los propios migrantes, habían realizado una travesía de 8 días desde Batu Kunku (Gambia) y a bordo de la embarcación viajaban personas de Gambia, Senegal, Mali y Guinea Conakry.

Se trata de la sexta embarcación que llega a las Islas Canarias en las últimas 24 horas, y en las cinco anteriores llegaron un total de 429 personas entre las islas de Lanzarote y El Hierro.

Estas embarcaciones precarias trataban de llegar a Canarias, y por tanto a territorio español, desde la costa africana siguiendo la conocida como 'ruta canaria' a través del océano Atlántico, considerada una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo.

En lo que va de año, hasta el 15 de septiembre, llegaron a Canarias 5.592 personas en 76 embarcaciones precarias, un 55 % menos que en el mismo periodo del año anterior, según datos del Ministerio del Interior español.