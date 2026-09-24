Schnabel, del comité ejecutivo del BCE, deja la entidad antes de terminar mandato

El BCE informó este jueves de que Schnabel ha sido nombrada consejera financiera y directora del Departamento de Mercados Monetarios y de Capitales del FMI.

Schnabel, miembro también del Consejo de Gobierno del BCE, ha informado a la presidenta, Christine Lagarde, de que dejará su cargo el 3 de enero de 2027.

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, anunció hoy su intención de nombrar a Schnabel como consejera financiera del Fondo y directora del Departamento de Mercados Monetarios y de Capitales a partir del 4 de enero de 2027.

Hasta entonces, Schnabel permanecerá en su cargo actual y continuará desempeñando sus responsabilidades, añade el BCE.

El Consejo de Gobierno del BCE ha decidido que no es necesario un periodo de reflexión tras consultar la opinión del comité de ética de la entidad.

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Schnabel no participará en ningún asunto relacionado con el FMI durante el resto de su mandato en el BCE.

El Consejo Europeo designará a su sucesor de conformidad con el procedimiento establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Si fuera necesario, el BCE distribuirá las responsabilidades de Schnabel en el comité ejecutivo temporalmente entre los demás miembros tras su salida.

Lagarde agradeció a Schnabel su destacada contribución durante los últimos siete años.

"Isabel ha desempeñado un papel fundamental en la determinación del BCE de estabilizar la inflación en nuestro objetivo a medio plazo del 2 % y ha contribuido enormemente a la modernización de las operaciones del BCE para afrontar los retos del siglo XXI", dijo Lagarde.

El diario económico alemán "Handelsblatt" informó a comienzos de mes de que Schnabel iba a sustituir a Tobias Adrian, también alemán, en la dirección de mercados del FMI.

Schnabel ha sido desde 2020 miembro del comité ejecutivo del BCE, responsable de operaciones de mercado, investigación y estadísticas.