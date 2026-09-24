Seúl acusa a Zelenski de romper confidencialidad sobre envío de prisioneros norcoreanos

"Desconozco las circunstancias concretas que llevaron a la parte ucraniana a romper el acuerdo y hacer pública la información, la situación es profundamente lamentable", indicó el presidente surcoreano en un mensaje publicado en su perfil de la red social X a última hora del jueves.

Estas declaraciones llegaron después de que Zelenski revelara esta semana en su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York que su país había enviado a Corea del Sur a los dos prisioneros de guerra norcoreanos capturados en 2025 combatiendo del lado del Ejército ruso en la región de Kursk.

Lee subrayó que "los asuntos de Estado deben gestionarse en beneficio de la nación y de su pueblo" y "no estar motivados por los intereses o la popularidad del régimen gobernante ni de quienes ostentan el poder".

"Es un asunto de gran sensibilidad, con importantes repercusiones para la diplomacia, la seguridad nacional y la situación en la península de Corea", manifestó. Dado los "diversos problemas que podría haber acarreado una divulgación pública, mantener el asunto en privado fue la decisión más sensata", agregó.

En este sentido, declaró que "quienes ponen en peligro vidas humanas y la seguridad nacional en aras de un beneficio personal mezquino son tachados de asesinos o traidores", por lo que "es incorrecto criticar medidas adoptadas en privado que son, a la vez, válidas y justificadas".

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Por último, dijo que espera que "lleguen pronto a su fin las guerras inhumanas que dejan innumerables muertos y heridos, y que arrasan con todo a su paso".

Los soldados norcoreanos habían expresado su deseo de ir a Corea del Sur, tanto en cartas manuscritas difundidas en diciembre como en una entrevista para el medio surcoreano Chosun Ilbo, mientras que Rusia habría solicitado su repatriación en el contexto de intercambios de prisioneros, según el legislador surcoreano Yu Yong-weon.

El Gobierno de Corea del Sur sostiene que los soldados norcoreanos son considerados constitucionalmente ciudadanos surcoreanos y que aceptaría a cualquier prisionero de guerra que desee ir a Seúl.

El asunto, no obstante, implica una complejidad diplomática para la política de distensión de Lee hacia Pionyang, que podría interpretar la medida como una traición de los soldados.