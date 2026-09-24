Sheinbaum recibe al presidente de Corea del Sur para abordar inversiones y nuevos acuerdos

El encuentro, según adelantó previamente la mandataria mexicana, abordará también las inversiones que Corea del Sur proyecta realizar en México, así como las condiciones para la operación de las empresas surcoreanas en el país.

La visita de Lee, la primera de Estado de un presidente surcoreano a México desde 2010, busca ampliar la cooperación bilateral en áreas como comercio e inversión, energía, tecnología e intercambios culturales.

Ambos gobernantes se saludaron en la entrada del Palacio Nacional e intercambiaron algunas palabras previo a ingresar al patio del recinto, que funge como oficina y residencia de Sheinbaum, para entonar los himnos nacionales de ambos países.

Durante su conferencia de prensa matutina, la gobernante mexicana señaló que durante la reunión que sostendrá con su homólogo surcoreano se firmará “un acuerdo de entendimiento” sobre los temas previstos.

La mandataria explicó que, tras la reunión bilateral, se llevará a cabo un encuentro entre los equipos de ambos gobiernos y posteriormente una reunión con empresarios surcoreanos interesados en invertir en México.

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Los empresarios, señaló Sheinbaum, buscan despejar dudas sobre las condiciones para operar en el país y exponer sus expectativas de inversión.

La gobernante mexicana también destacó a Lee como un político “muy cercano a la gente” y señaló que cuenta con reconocimiento entre la población surcoreana.

Lee arribó a la capital mexicana procedente de Nueva York, donde participó en la Asamblea General de Naciones Unidas, para una visita de Estado de tres días que contempla además encuentros empresariales y su asistencia a la K-Expo México 2026, una feria multisectorial destinada a promover empresas y productos vinculados con la cultura surcoreana.

La agenda bilateral incluye también cooperación en energía y recursos minerales, inteligencia artificial y transformación digital, industria aeroespacial y defensa.

Corea del Sur es uno de los principales socios comerciales asiáticos de México, con una relación económica particularmente vinculada a sectores como el automotor, electrónico y manufacturero.

A ello se ha sumado en los últimos años un creciente intercambio cultural, impulsado por la popularidad en México del K-pop, la gastronomía y las producciones audiovisuales surcoreanas.