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24 de septiembre de 2026 a la - 12:35

Sheinbaum y el presidente de Corea del Sur firmarán un acuerdo bilateral en México

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Ciudad de México, 24 sep (EFE).- La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, adelantó este jueves que durante la visita oficial de su homólogo surcoreano, Lee Jae-myung, ambos firmarán un acuerdo de entendimiento en materia comercial, cultural y educativa, además de sostener una reunión bilateral.

Por EFE
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La mandataria detalló que la agenda de trabajo contempla un primer encuentro privado entre ambos líderes, seguido de una reunión ampliada con sus respectivos equipos de gobierno y una sesión con empresarios del país asiático.

"Vamos a firmar un acuerdo de entendimiento sobre estos temas; ellos tienen programadas diversas inversiones, las empresas coreanas, en nuestro país", señaló la mandataria al explicar que la mesa de trabajo empresarial buscará despejar dudas sobre la certidumbre operativa y conocer sus expectativas de inversión.

La jefa de Estado mexicana elogió la trayectoria de su homólogo surcoreano al calificarlo como un político "muy cercano a la gente" que ha logrado un sólido reconocimiento de su población tras superar etapas de inestabilidad institucional en su país.

El encuentro busca consolidar los lazos diplomáticos y económicos entre ambas naciones, así como facilitar la llegada de nuevo capital surcoreano a sectores estratégicos del territorio mexicano.

El mandatario surcoreano, Lee Jae-myung, arribó a la capital mexicana procedente de la Asamblea General de la ONU en Nueva York para una visita oficial que incluirá un encuentro estratégico con la presidenta Claudia Sheinbaum y su presencia en el foro comercial bilateral K-Expo junto con figuras y empresarios coreanos de diferentes industrias.

Asimismo, la agenda del líder asiático en territorio nacional incluirá la firma prevista del Plan de Acción México-Corea 2026-2030, una hoja de ruta con la que se espera que ambos gobiernos consoliden la cooperación económica, educativa y científica para el próximo lustro.

México y Corea del Sur mantienen una sólida relación estratégica que los ha colocado como socios comerciales clave en sectores industriales como la automotriz y la electrónica, un vínculo económico que en los últimos años se ha visto profundamente reforzado por un fenómeno de intercambio cultural sin precedentes, impulsado por el auge del K-pop, la gastronomía y las producciones audiovisuales surcoreanas entre la sociedad mexicana.