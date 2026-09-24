Sheinbaum y el presidente de Corea del Sur firmarán un acuerdo bilateral en México

La mandataria detalló que la agenda de trabajo contempla un primer encuentro privado entre ambos líderes, seguido de una reunión ampliada con sus respectivos equipos de gobierno y una sesión con empresarios del país asiático.

"Vamos a firmar un acuerdo de entendimiento sobre estos temas; ellos tienen programadas diversas inversiones, las empresas coreanas, en nuestro país", señaló la mandataria al explicar que la mesa de trabajo empresarial buscará despejar dudas sobre la certidumbre operativa y conocer sus expectativas de inversión.

La jefa de Estado mexicana elogió la trayectoria de su homólogo surcoreano al calificarlo como un político "muy cercano a la gente" que ha logrado un sólido reconocimiento de su población tras superar etapas de inestabilidad institucional en su país.

El encuentro busca consolidar los lazos diplomáticos y económicos entre ambas naciones, así como facilitar la llegada de nuevo capital surcoreano a sectores estratégicos del territorio mexicano.

El mandatario surcoreano, Lee Jae-myung, arribó a la capital mexicana procedente de la Asamblea General de la ONU en Nueva York para una visita oficial que incluirá un encuentro estratégico con la presidenta Claudia Sheinbaum y su presencia en el foro comercial bilateral K-Expo junto con figuras y empresarios coreanos de diferentes industrias.

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Asimismo, la agenda del líder asiático en territorio nacional incluirá la firma prevista del Plan de Acción México-Corea 2026-2030, una hoja de ruta con la que se espera que ambos gobiernos consoliden la cooperación económica, educativa y científica para el próximo lustro.

México y Corea del Sur mantienen una sólida relación estratégica que los ha colocado como socios comerciales clave en sectores industriales como la automotriz y la electrónica, un vínculo económico que en los últimos años se ha visto profundamente reforzado por un fenómeno de intercambio cultural sin precedentes, impulsado por el auge del K-pop, la gastronomía y las producciones audiovisuales surcoreanas entre la sociedad mexicana.