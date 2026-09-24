Suben a 12 los muertos por el tifón Dujuan en Japón mientras siguen labores de búsqueda

El portavoz gubernamental, Minoru Kihara, confirmó la cifra en una rueda de prensa en la que señaló que el balance, que corresponde a los datos recogidos hasta las 9:00 hora local (0:00 GMT) de este viernes, incluyen tres desaparecidos, un herido grave y 28 heridos leves.

Respecto a las infraestructuras básicas, alrededor de 11.000 hogares, la mayoría en la prefectura de Chiba, continúan reportando cortes de electricidad, mientras que 2.600 siguen con el suministro de agua potable interrumpido.

En cuanto al transporte, agregó el portavoz del Ejecutivo japonés, los operadores ferroviarios suspendieron el servicio en cinco líneas locales de la prefectura, ubicada al noreste de la capital, Tokio.

Dujuan, que afectó al este de Japón entre el lunes y el martes, dejó lluvias récord, deslizamientos de tierra, desbordamientos de ríos y colapso de diques, ocasionando extensas inundaciones.

Durante el punto álgido del temporal, las autoridades emitieron órdenes de evacuación para más de 1,9 millones de personas en localidades de seis prefecturas (Saitama, Ibaraki, Chiba, Tokio, Shizuoka y Kanagawa), la mayoría de ellas en esta última.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El tifón también provocó el lunes la cancelación de cerca de 500 vuelos en los aeropuertos tokiotas de Haneda y Narita y obligó a adelantar un día el cierre del Tokyo Game Show, la mayor feria de videojuegos de Asia, celebrada en Chiba.