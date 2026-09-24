Tokáyev dice que Kazajistán continuará las reformas que, apunta, ya han dado muchos frutos

Uno de los resultados clave de la reforma constitucional en el país fueron las recientes elecciones al Kurultái, el nuevo Parlamento unicameral del país, dijo.

Además, al intervenir en la primera sesión del Consejo Popular de Kazajistán, Tokáyev citó la formación de un nuevo Gobierno, el nombramiento de un vicepresidente y la creación de la Oficina del Consejo de Seguridad del país.

"Hemos comenzado a modernizar el sistema de gobierno de acuerdo con las exigencias de los tiempos. La creación del Consejo Popular de Kazajistán es una prueba convincente de ello", aseveró.

Tokáyev afirmó que los ciudadanos ya perciben los frutos de las reformas implementadas y citó indicadores económicos y sociales clave.

En los últimos siete años, indicó, el producto interno bruto (PIB) kazajo ha crecido un 29%, alcanzando los 306 millones de dólares.

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El volumen de reservas de oro y divisas, así como los activos del Fondo Nacional, han superado los 138 millones de dólares.

Además, "durante este periodo mencionado fueron atraídos más de 162.000 millones de dólares a nuestro país", declaró el presidente.

Según Tokáyev, la esperanza de vida promedio de los ciudadanos ha alcanzado los 76 años. En los últimos siete años se han inaugurado más de 1.200 centros de salud en el país, añadió.

En cuanto al sector del transporte, el jefe de Estado señaló que se han construido y reparado más de 35.000 kilómetros de carreteras.

"Todas estas cifras representan récords históricos para nuestro país", declaró, y agregó que el mayor país centroasiático está ahora entre los 40 más competitivos del mundo.

El presidente kazajo afirmó que la creación del Consejo Nacional de Kazajistán responde a la necesidad de establecer una plataforma permanente para debatir abiertamente los problemas del país y desarrollar soluciones concretas.

"Desde hace tiempo quería crear una institución especial donde podamos debatir abiertamente los problemas del país, analizar las propuestas y opiniones de la ciudadanía y dar con soluciones concretas", explicó su idea el mandatario.

Según él, el principal objetivo de este nuevo organismo es fomentar el diálogo público y fortalecer la sociedad.

"Para transformar la identidad nacional y consolidar la sociedad en torno a objetivos comunes, debemos seguir desarrollando el diálogo público. Este es el principal objetivo de la creación del Consejo Nacional de Kazajistán", recalcó.

El Consejo integra a representantes de asociaciones etnoculturales, alcaldes regionales, consejos y organizaciones públicas.

Tokáyev enfatizó que este nuevo organismo no sustituye al Kurultái, sino que debe confirmar el principio 'diferentes opiniones, una sola nación'.

Tokáyev calificó en su discurso el idioma kazajo como uno de los factores más importantes para la consolidación nacional y el fortalecimiento del Estado.

"El idioma kazajo, sin ninguna coerción administrativa ni, sobre todo, política, está ganando popularidad, especialmente entre los jóvenes. Se le exige como lengua oficial y como símbolo de la cultura e identidad nacional", declaró.

A la vez, aseguró que la popularización del idioma nacional no debe discriminar el uso de otras lenguas, en alusión, sobre todo, al ruso.

Tokáyev hizo también un llamado a los jóvenes a sentirse orgullosos de la historia de su pueblo y a mirar con confianza hacia el futuro.

"Deben sentirse orgullosos de la historia de su pueblo y mirar con confianza hacia el futuro de nuestro país", concluyó el mandatario.