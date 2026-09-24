Trump regala a Xi una estatua de un águila calva, símbolo de EE.UU.

Trump regala a Xi una estatua de un águila calva, símbolo de EE.UU.

Washington, 24 sep (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, regaló este jueves a su homólogo chino, Xi Jinping, una estatua de un águila calva, símbolo nacional estadounidense, durante la cena de Estado ofrecida en la Casa Blanca en honor al mandatario chino.