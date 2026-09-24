Trump regala a Xi una estatua de un águila calva, símbolo de EE.UU.

"Es un honor para mí presentar al presidente Xi un regalo realizado por un extraordinario artista estadounidense, uno de los mejores del mundo", dijo Trump al entregar el obsequio, diseñado, según explicó, en colaboración con él y la primera dama, Melania Trump.
Trump destacó que el águila calva "es un símbolo nacional de Estados Unidos y una encarnación del espíritu libre y elevado de Estados Unidos".
"Esperamos que encuentre un buen lugar, un lugar maravilloso, en Pekín", añadió el presidente estadounidense al entregar el regalo a Xi.
El gesto se produjo horas después de que Xi anunciara que dos pandas gigantes chinos, Ping Ping y Fu Shuang, llegarán "en unos días" al Zoo de Atlanta, donde sustituirán a los cuatro ejemplares que regresaron a China en 2024 tras 25 años de colaboración.
Xi presentó la llegada como "una buena noticia" y dijo que el panda gigante ha sido "un enviado de amistad entre los chinos y los estadounidenses".
Trump cerró su intervención con un brindis por Xi y su esposa, Peng Liyuan, y por la relación entre ambos países.
"Que todos nuestros pueblos conozcan un futuro de armonía, paz y éxito", dijo antes de ceder la palabra al presidente chino.