Trump se desvía de su discurso ante Xi para presumir su nuevo salón de baile

"Y si pudiera salirme del guion por un segundo, solo quiero decir que tenía que hacerlo. Tenía que hacerlo", dijo Trump antes de invitar a Xi y a su esposa, Peng Liyuan, a conocer las obras del nuevo salón.

Trump aseguró que el proyecto está a un año de completarse y que los presidentes estadounidenses llevan "150 años" intentando construir un espacio de ese tipo en la residencia presidencial.

"En su honor, serán las primeras personas en poner un pie allí", afirmó Trump, quien bromeó con que el actual salón donde se celebraba la cena tiene capacidad para unas 145 personas, mientras que el nuevo espacio habría permitido recibir a "mucho más de 1.000".

El mandatario invitó a los asistentes a atravesar una cortina situada al fondo de la estancia para observar el nuevo salón, que describió como un lugar "bonito y reluciente" pese a encontrarse todavía en construcción.

El proyecto ha estado envuelto en una disputa judicial desde que la Administración demolió el ala este de la Casa Blanca para levantar el nuevo salón.

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Un tribunal federal de apelaciones había ordenado frenar las obras al considerar que Trump probablemente necesitaba autorización del Congreso, pero la Corte Suprema permitió posteriormente que los trabajos continuaran mientras avanza el litigio, sin pronunciarse sobre la legalidad del proyecto.

Entre los invitados a la cena, que se celebra en el Salón Este de la Casa Blanca, hay varios líderes empresariales estadoundienses, como el de Amazon, Jeff Bezos; el de Tesla y SpaceX, Elon Musk; el de Apple, Tim Cook; el de Nvidia, Sam Altman; el de OpenAi, Sam Altman.

A diferencia del viaje que llevó a cabo Trump en mayo a Pekín, Xi no viajó a Washington acompañado de una delegación de empresarios.

La cena comenzará con un brindis de Schramsberg Blanc De Noir, un vino espumoso californiano de la misma bodega a la que pertenecía el vino con el que el presidente Richard Nixon y el primer ministro Zhou Enlai brindaron en 1972 en el primer viaje de un líder estadounidense a China.