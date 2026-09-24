Un integrante de Sendero Luminoso es condenado a 35 años de cárcel en Perú

La condena fue dictada contra Silverio Ugarte, conocido con el alias de Romel, por el Segundo Juzgado Penal Colegiado Nacional, a pedido de la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo de Huánuco, indicó un comunicado oficial.
La sentencia también incluyó la imposición del pago de 500.000 soles (unos 148.800 dólares) de reparación civil a favor del Estado, así como la inhabilitación por cuatro años para ejercer cargos público y 120 días multa.
Según las investigaciones lideradas por la fiscal provincial Eneida Aguilar, Ugarte integró el 'Comité Regional Huallaga' de Sendero Luminoso entre marzo y noviembre de 2007.
Durante ese periodo, participó en una emboscada realizada en el sector Churuyacu, en la provincia de Marañón, en Huánuco, donde un grupo armado atacó y causó la muerte de cinco policías y un civil, el 12 de abril de 2007.
La Fiscalía señaló que durante el juicio oral también se demostró que Ugarte participó el 14 de junio de 2007 en otro ataque cometido en una carretera rural de San Martín contra un vehículo policial, que causó la muerte de tres agentes y del fiscal Arturo Campos Vicente, de la Fiscalía Provincial Mixta de la ciudad de Tocache.
El Ministerio Público manifestó en el comunicado "el compromiso del subsistema especializado en derechos humanos y contra el terrorismo con las investigaciones contra delitos que alteran la tranquilidad pública, así como el orden constitucional y democrático" en Perú.