Un integrante de Sendero Luminoso es condenado a 35 años de cárcel en Perú

Un integrante de Sendero Luminoso es condenado a 35 años de cárcel en Perú

Lima, 24 sep (EFE).- Un integrante del grupo subversivo Sendero Luminoso fue condenado a 35 años de cárcel en Perú por haber participado en 2007 en dos ataques armados que causaron la muerte de ocho policías, un fiscal y un civil en las regiones de Huánuco y San Martín, informó este jueves el Ministerio Público peruano.