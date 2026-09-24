Un socio del presidente colombiano De la Espriella es elegido para dirigir a Ecopetrol

Gutiérrez, administrador de empresas de la Universidad del Norte y especialista en gerencia de salud, fue jefe de campaña, secretario privado y asesor cercano de De la Espriella durante su carrera hacia la Presidencia en las pasadas elecciones.

Además, entre 2006 y 2009 fue subgerente de la firma De La Espriella Lawyers, propiedad del mandatario, y posteriormente desarrolló negocios en los sectores de construcción y salud.

Gutiérrez, quien llega a la petrolera sin experiencia previa en el sector de hidrocarburos, fue designado apenas una semana después de que Carlos Suárez, uno de los principales estrategas de la campaña de De la Espriella, asumiera la presidencia de la Junta Directiva.

Suárez ingresó al máximo órgano de dirección el 15 de septiembre, junto con otros cinco nuevos integrantes, en una renovación promovida por el Gobierno que mantuvo a tres de los nueve miembros anteriores.

El nuevo presidente de Ecopetrol es propietario de Desarrolladora Salguero, una empresa dedicada a proyectos inmobiliarios, y tiene participación en la clínica Santa Mónica de Barranquilla.

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Su elección se produce nueve días después de la renovación de seis de los nueve integrantes de la junta directiva de Ecopetrol para lo que resta del periodo 2025-2029, en una plancha presentada por el Gobierno, que controla la mayoría accionaria de la petrolera.

Gutiérrez asumirá la conducción de la compañía después de la salida de Juan Carlos Hurtado, quien había ejercido como presidente encargado, y será presentado públicamente este viernes en Santa Marta, en un acto en el que está prevista la participación de De la Espriella y que ha sido denominado 'El Renacer de Ecopetrol'.

El nuevo presidente tendrá entre sus principales asuntos la conducción de la política empresarial de la petrolera estatal en un Gobierno que ha planteado fortalecer la exploración y producción de hidrocarburos y avanzar en su política de soberanía energética.