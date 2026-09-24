'Una gran alegría', la canción oficial con la que Uruguay recibirá al papa León XIV

Dos de sus intérpretes, Diego Melano y Josefina Damiani, fueron los encargados de presentar en conferencia de prensa un adelanto de la canción que el próximo jueves saldrá en todas las plataformas digitales.

"En este rinconcito de ilusiones se sale a diario a perseguir el sol, llevando de bandera la sonrisa, un mate y la clave del tambor", comienza la composición que en su estribillo expresa: "Vengan que les anuncio una gran alegría. Dios está con nosotros, nos enciende la vida".

Con esta letra, sus compositores buscaron que la canción no solo sea significativa para los creyentes, sino que todos los uruguayos puedan "sentirla propia desde algún punto", explicó Melano y anunció que esta "va a estar a disposición para que sea una herramienta más de animación de toda esta gran alegría".

"Les anuncio una gran alegría" es el lema oficial del viaje apostólico del papa a Uruguay, que retoma las palabras del anuncio del ángel a los pastores de Belén para expresar el significado fundamental de la visita.

En Uruguay, León XIV presidirá una vigilia de oración en el Estadio del Centenario de Montevideo, ofrecerá dos misas y visitará la Universidad Católica de Uruguay, según el programa de la Santa Sede.

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Uruguay, la nación con la tasa de catolicismo más baja de toda Latinoamérica (poco más del 36 %), será el primer destino de la gira de León XIV a la región y se producirá casi cuatro décadas después de la última visita de un pontífice al país, realizada por Juan Pablo II en 1987 y 1988.

El pontífice permanecerá en Uruguay entre el 6 y el 8 de noviembre, como primera parte de un viaje apostólico que se extenderá hasta el 16 de noviembre y que le llevará también a Argentina y Perú.