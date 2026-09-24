Zelenski dice que ha logrado un acuerdo "muy importante" para obtener más misiles Patriot

"Hoy llegamos a un acuerdo, no diré con quién, para el envío de misiles para los sistemas Patriot", dijo Zelenki, según unas declaraciones del jefe de Estado de Ucrania recogidas por el medio de comunicación ucraniano en línea European Pravda.

Zelenski hizo estas afirmaciones, también reproducidas por medios como los diarios en línea The Kyiv Independent o Ukrainska Pravda, en el marco de una visita a la comunidad de su país en Estados Unidos, donde se encuentra actualmente el presidente ucraniano.

Anteriormente, Zelenski insistió este jueves en una reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en que el Ejército ucraniano necesita de urgencia esos misiles interceptores.

"Hemos aprendido a interceptar misiles de crucero y drones. Estamos buscando soluciones para contrarrestar los 'shaheds' (drones kamikaze) de motor a reacción, y tenemos ya buenos resultados. Pero contra los misiles balísticos, por ahora, la única solución efectiva son los interceptores Patriot, de los que precisamos casi cada día", dijo Zelenski en X.

El presidente ucraniano recordó asimismo que Rusia ha lanzado en lo que va de semana "tres oleadas de ataques balísticos" contra Ucrania.

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Zelenski también informó en esta jornada de que un nuevo ataque ruso con misiles balísticos mató a dos personas en Kiev durante la noche del miércoles a este jueves.

En ese ataque, los misiles rusos estaban dirigidos contra infraestructuras logísticas y energéticas aunque también causaron daños en una maternidad y en edificios residenciales.