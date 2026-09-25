Al menos dos muertos y dieciséis heridos causa accidente múltiple de vehículos en Caracas

El comandante general del Cuerpo de Bomberos de Caracas, Pablo Antonio Palacios, indicó que dieciséis personas sufrieron "múltiples traumatismos", tres de las cuales fueron trasladadas antes de la llegada de los socorristas.

En su cuenta de Instagram, el funcionario explicó que presuntamente un vehículo de carga "perdió el control por una falla en los frenos, generando una colisión entre doce vehículos", entre ellos motocicletas.

Además, Palacios señaló que "se mantienen atendiendo un derrame de combustible producto" del accidente, ocurrido en el sector caraqueño de La Yaguara, en el municipio Libertador.

Al lugar de los hechos acudieron el jefe de Operaciones del Cuerpo de Bomberos de Caracas, Jorge Galindo, junto con funcionarios de la Policía Nacional y de la Guardia Nacional Bolivariana, así como del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), agregó el comandante.

La alcaldesa del municipio Libertador de Caracas, la chavista Carmen Meléndez, dijo -en un vídeo en redes sociales- que los heridos por este "aparatoso accidente", que ocurrió a las 7:30 hora local (11:30 GMT), están siendo atendidos en un hospital cercano.

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Entretanto, Meléndez añadió que se trabaja en el despeje de la vía para restablecer el tránsito vehicular.