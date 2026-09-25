Aplazado el segundo concierto de Robbie Williams en Lima, tras clausura de recinto

La clausura del Arena 1, situado en la Costa Verde del distrito limeño de San Miguel, fue anunciada por las autoridades municipales a primera hora del día, pero One Entertaintment, la promotora del espectáculo, no anunció el aplazamiento del evento hasta última hora del día.

El silencio que la promotora mantuvo durante toda la jornada llenó de incertidumbre a los fanáticos de Williams, que igualmente llegaron a las inmediaciones del Arena 1 ante la expectativa de que finalmente pudiera celebrarse.

Esto llevó a que se formara una larga fila de miles de personas que alcanzó cerca de dos kilómetros.

El aplazamiento solo se confirmó cuando el propio cantante salió afuera de su hotel para comunicar que no podría dar el concierto y, en compensación, cantó a capella su tema 'Angels' junto a los fanáticos que se aglomeraban en los alrededores para verlo.

Poco antes de las 21.00 hora local (2.00 GMT), cuando debería haber iniciado el concierto, la promotora anunció su aplazamiento para una fecha todavía por definir.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Desde primeras horas de hoy, One Entertaintment subsanó los puntos observados por la Municipalidad de San Miguel para garantizar la realización del concierto bajo condiciones de seguridad requeridas. Sin embargo, hasta el cierre de este comunicado de prensa no obtuvimos respuesta alguna para poder realizar el show", señaló la promotora.

En el concierto celebrado el miércoles, la salida del público generó situaciones de riesgo al quedar cerrado el único puente de salida frente al recinto para cruzar la Costanera, la vía rápida que recorre toda la Costa Verde de Lima, lo que llevó a los asistentes a interrumpir el tránsito de la pista y escalar los empinados acantilados de esta zona de la capital peruana.

El recinto, que hasta ahora había acogido espectáculos de menor entidad, ya era criticado de manera frecuente por los asistentes a los conciertos al considerar que no ofrece las condiciones adecuadas.

Robbie Williams iba a actuar únicamente un día en el país andino, el 24 de septiembre, pero ante la gran demanda del público peruano, que agotó las entradas en minutos, One Entertainment, decidió abrir una nueva fecha el 23 de septiembre.

Hasta Lima habían viajado numerosos fanáticos del cantante británico desde otras zonas de Perú e incluso de países cercanos como Ecuador y Bolivia, según reportaron medios locales.

Los conciertos de Robbiw Williams en Lima son parte de su gira 'Britpop World Tour', que en Latinoamérica comenzó en Bogotá el pasado 20 de septiembre y que seguirá ahora en Santiago de Chile, Buenos Aires, Ciudad de México, Querétaro, Sao Paulo y Puerto Vallarta.