Archivan la causa contra Walesa por supuesta colaboración con la policía secreta comunista

En una entrevista publicada hoy por el diario Fakt, el expresidente polaco celebró la noticia y declaró que "cuando la verdad sale a la luz, todo queda claro, aunque en este caso solo se ha llegado a la mitad de la verdad".

Respecto a su supuesta autoría en los informes para la policía política del Gobierno comunista, en los que se delataba a colaboradores del sindicato clandestino Solidaridad, Walesa explicó que, en la fecha en que se redactaron esos documentos, él "no había usado un bolígrafo en 15 años", por lo que jamás pudo haberlos escrito.

"Después de graduarme de la escuela de formación profesional (...) perdí completamente la noción de la escritura; cometía errores al escribir, todavía los cometo", declaró el histórico líder polaco, quien añadió que "una persona analfabeta no habría podido hacerlo", en referencia a la escritura de los informes.

Por otra parte, Walesa, que obtuvo el premio Nobel de la Paz en 1983, aseguró que, a pesar de sus dificultades, estudiaba por su cuenta: "Mi mente se estaba desarrollando, y eso me ayudó a acabar con el comunismo y a escapar de los soviéticos".

En su fallo, publicado este jueves, la fiscalía argumentó que no existen pruebas inequívocas suficientes para atribuir a Walesa los informes redactados por el agente 'Bolek', el alias que aparece en la firma de los recibos que se usaron inicialmente para inculpar al expresidente y que éste usaba en sus actividades clandestinas contra el régimen comunista.

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El caso se remonta a 2016, tras hallarse documentos de la policía secreta en casa del fallecido general Czesław Kiszczak, en los que aparecían pagos a 'Bolek' por delaciones y confidencias.

La causa fue promovida bajo el mandato del partido ultraconservador Ley y Justicia (PiS), que gobernaba en ese momento, y llevó a la imputación de Walesa en 2021.

No obstante, durante la investigación judicial se constataron graves fallos metodológicos en los peritajes caligráficos y quedó patente que en los años ochenta los servicios secretos del régimen falsificaban habitualmente la firma de los líderes sindicales para desprestigiarlos.

Lech Walesa fue líder del sindicato Solidaridad, cuyas actividades fueron determinantes para derrocar al régimen comunista en Polonia y se convirtió más tarde en el primer presidente democráticamente electo del país, que gobernó entre 1990 y 1995.