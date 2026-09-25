Bolsa mexicana gana un 1,13 % y corta la racha negativa con un repunte semanal de 2,55 %

“El mercado de capitales cerró la semana con ganancias generalizadas a nivel global, debido a un optimismo sobre las emisoras del sector tecnológico”, dijo a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base.

En México, añadió la especialista, el IPC de la BMV “cerró la semana con una ganancia de 2,55 %, cortando una racha de cuatro semanas de caídas y siendo el mayor avance desde la segunda semana de junio”.

Al interior del mercado mexicano, añadió la especialista, resaltaron las ganancias de las emisoras: Grupo Aeroportuario del Pacífico (+9,29 %), Grupo Aeroportuario del Centro (+9,14 %), Grupo Carso (+8,41 %), Volaris (+8,06 %) y Grupo México (+6,63 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, destacó que, con este movimiento, el rendimiento acumulado de 2026 se ubica en 1,07 %, mientras retrocede un -0,07 % en el mes.

En la jornada, el peso mexicano se mantuvo en su nivel de 17,71 frente al dólar por segundo día consecutivo, según datos de cierre del Banco de México.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 136 millones de títulos por un importe de 12.954 millones de pesos (unos 731 millones de dólares).

De las 746 firmas que cotizaron en la jornada, 470 terminaron con sus precios al alza, 250 tuvieron pérdidas y 26 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la compañía de productos madereros y papeleros Teak (TEAK CPO), con el 16 %; de la productora de bebidas no alcohólicas (CULTIBA B), con 4,9 %; y de la cadena de restaurantes Alsea (ALSEA), con el 4,13 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la tequilera José Cuervo (CUERVO), con el –3,85 %, de la firma de construcción e infraestructura Sitios Latinoamérica (LASITE), con el –2,19 %; y de la exploradora de petróleo y gas Vista Oil & Gas (VISTA A), con el –1,5 %.