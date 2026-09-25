Canadá defiende acudir al G20 ante la posible participación de Putin en la cumbre de Miami

"Me sorprendió cuando escuché que Donald Trump había invitado a Vladímir Putin al G20", declaró Anand durante una rueda de prensa en Ottawa junto con su homólogo alemán, Johann Wadephul.

La próxima cumbre del G20 se celebrará este año los días 14 y 15 de diciembre en el complejo hotelero Trump National Doral Miami, en Florida (EE.UU.).

A preguntas de los medios sobre un posible boicot a la cumbre si Putin no modifica su conducta, Anand explicó que corresponde al país anfitrión invitar a los dirigentes que participan en la cumbre y recalcó que la posición de Canadá sobre Rusia y su invasión de Ucrania "permanece sin cambios".

Por su parte, Wadephul respondió que en estos momentos esa posibilidad es "demasiado hipotética".

"Rusia tiene que negociar. Cuanto antes, mejor", afirmó el ministro alemán, quien añadió que Moscú debe poner fin "lo antes posible" a su guerra contra Ucrania.

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Anand señaló que Canadá tiene previsto participar en la reunión de ministros de Exteriores del G20 a finales de octubre y defendió la presencia canadiense en los organismos multilaterales como parte esencial de su diplomacia.

"La diplomacia consiste en gran medida en permanecer en la mesa, tener conversaciones difíciles", señaló antes de afirmar que abandonar esos foros supondría renunciar al trabajo diplomático.

"Estaremos presentes", afirmó Anand. "Estaremos presentes en la ONU, estaremos presentes en el G20, estaremos presentes en el G7, estaremos presentes en la OTAN", añadió.

Wadephul consideró además que la invitación a Putin puede convertirse en una prueba de la disposición del presidente ruso a negociar.

El ministro alemán afirmó que una eventual reunión tendría sentido si el presidente ruso y su Gobierno están "realmente dispuestos, de forma seria y sustancial, a participar en negociaciones" y a silenciar las armas mientras se desarrollen las conversaciones.