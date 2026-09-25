Canadá y Alemania refuerzan su alianza con un acuerdo sobre información clasificada

La ministra canadiense de Exteriores, Anita Anand, y su homólogo alemán, Johann Wadephul, anunciaron en Ottawa que establecerán además un diálogo estratégico regular que se extenderá a los responsables de Defensa de los dos países.

"Canadá y Alemania son socios estables en un momento en el que la previsibilidad tiene un valor extraordinario", afirmó Anand, en una rueda de prensa conjunta, y destacó que los dos países están convirtiendo su relación en acciones concretas en sectores considerados estratégicos.

El Acuerdo General de Seguridad de la Información (GSOIA, por sus siglas en inglés) permitirá proteger e intercambiar información clasificada entre los dos Gobiernos y sus industrias y, según Anand, reforzará la cooperación en comercio, innovación y tecnologías avanzadas.

La defensa ocupa un lugar destacado en el acercamiento bilateral después de que Canadá seleccionara a la compañía alemana TKMS como proveedor preferente para su futura flota de submarinos.

Wadephul calificó el proyecto como "un hito" y aseguró que supone "abrir un nuevo capítulo en política de defensa", con una mayor integración de las industrias de ambos países.

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Ottawa estudia adquirir hasta doce submarinos, aunque Anand y Wadephul evitaron precisar el número final, el costo o los plazos, porque las negociaciones con la empresa continúan. El ministro alemán señaló que corresponde al Gobierno canadiense y a TKMS determinar esos detalles.

La cooperación también se extiende a las cadenas de suministro. Anand destacó que el comercio bilateral de mercancías ha superado los 34.000 millones de dólares canadienses en 2025 y señaló los minerales críticos, el hidrógeno, el gas natural licuado y la inteligencia artificial como áreas prioritarias.

El fortalecimiento de las relaciones con Alemania forma parte del acelerado acercamiento de Canadá a la Unión Europea, que el Gobierno del primer ministro canadiense, Mark Carney, considera una pieza central de su estrategia para diversificar sus relaciones internacionales y reforzar la autonomía estratégica del país.

Preguntados este viernes sobre la posibilidad de que Canadá se convierta en "miembro asociado" de la UE, Wadephul señaló que Berlín apoya una cooperación más estrecha, aunque restó importancia a la denominación que finalmente adopte la relación.

Anand precisó que "Canadá no busca convertirse en miembro de pleno derecho de la Unión Europea" y que Ottawa tampoco está asignando por ahora "denominaciones o etiquetas particulares" a la nueva relación.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, planteó la semana pasada avanzar más allá del acuerdo comercial CETA hacia una alianza mucho más ambiciosa con Canadá.

Carney acogió favorablemente la iniciativa durante su intervención ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo y propuso profundizar la cooperación en minerales críticos, industria de defensa, inteligencia artificial y capacidad informática, seguridad energética, espacio y sistemas de pagos.

La siguiente etapa de las conversaciones tendrá lugar en la cumbre Canadá-UE que se celebrará en Canadá los próximos 29 y 30 de octubre, donde Carney y Von der Leyen prevén avanzar en la definición de la futura relación entre Canadá y la UE.