Chavismo y oposición eligen a consejo de juristas que evaluarán a candidatos al Supremo

Según un comunicado conjunto leído por la jefa de la delegación opositora, Dinorah Figuera, acompañada de su par chavista, Jorge Rodríguez, el consejo estará conformado por Belén Ramírez Landaeta, Rogelio Pérez Perdomo, Bernardo Pulido Márquez, Silio Sánchez, Deyanira Nieves, Federico Fuenmayor y María Bernardoni Govea, sin que se ofrecieran detalles sobre su trayectoria.

Asimismo, las partes acordaron que para "la próxima sesión ordinaria de la Asamblea Nacional" se avance en la designación de la Comisión Preliminar del Comité de Postulaciones Judiciales, así como "publicar el cronograma del procedimiento correspondiente" que, según expertos, puede tardar semanas.

También se continuará el "análisis y revisión de instrumentos legislativos necesarios para la transformación del sistema judicial".

El pasado 18 de septiembre, la delegación opositora comunicó sobre el inicio formal del proceso para la designación de magistrados del TSJ, uno de los acuerdos a los que llegaron las partes tras un primer ciclo de conversaciones que terminó el pasado agosto.

A través de X, el grupo opositor indicó que el proceso se inició luego de que fuera publicada en Gaceta Oficial (periódico oficial del Gobierno) la reforma del artículo 65 de la Ley Orgánica del TSJ.

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El pasado 1 de septiembre, el Parlamento de Venezuela, de mayoría chavista, aprobó una reforma de la Ley Orgánica del TSJ que consiste en ampliar el comité de postulaciones que evaluará a los próximos jueces y magistrados que deben ser designados.

La reforma recibió luz verde por unanimidad y sin objeciones y ahora el Comité de Postulaciones Judiciales estará integrado por 23 personas, 11 de ellas diputados y 12 representantes de la sociedad civil, en vez de 21 como estaba establecido anteriormente.

La modificación eleva la participación de la sociedad civil en el comité, lo que, según sectores opositores, podría ayudar a otorgar más equidad e independencia para el nombramiento de los próximos magistrados que, según lo acordado en el diálogo, deben ser cambiados en su totalidad.

El actual TSJ está conformado por jueces que son acusados por la oposición de servir al chavismo y de haber convalidado el proclamado triunfo de Nicolás Maduro en las presidenciales de 2024, en medio de denuncias de fraude electoral.