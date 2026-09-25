De Europa a abusos sexuales, eutanasia o migración: focos de la visita a Francia del papa

La visita apostólica de León XIV a Francia se produce con un telón de fondo internacional marcado por la guerra en Ucrania, la amenaza rusa, la polarización política en Europa y el debate sobre el papel del multilateralismo y de Europa en el escenario mundial. Su discurso sobre Europa en Metz el próximo lunes y sobre el multilateralismo, la inteligencia artificial y el cambio climático este viernes en la Unesco son especialmente esperados.

Los abusos sexuales son otro de los principales focos del viaje, ya que el papa mantendrá un encuentro a puerta cerrada con siete victimas en el seno de la Iglesia el próximo domingo en Lourdes, entre ellas un antiguo alumno de Notre-Dame de Bétharram, centro educativo implicado en denuncias de violencia física y sexual. Un informe publicado en 2021 estimó en 330.000 los menores víctimas de abusos en la Iglesia francesa desde 1950.

La visita del papa estadounidense de origen francés llega además después de que el Parlamento galo aprobara en julio una ley que crea el derecho a la 'ayuda a morir', una cuestión que enfrenta a la Iglesia con buena parte del debate político y social francés.

Otro punto que adquiere relevancia política es la presencia del papa el próximo sábado en la Maison Bakhita, dedicada a la acogida de migrantes, en un momento en que la inmigración ocupa un lugar destacado en el debate electoral europeo y especialmente francés a siete meses de las elecciones presidenciales del 18 de abril y el 2 de mayo de 2027, y con la líder ultraderechista Marine Le Pen liderando las encuestas.

Por último, el viaje pondrá a prueba la relación entre la Iglesia y la laicidad francesa, principio que establece la neutralidad del Estado frente a las religiones. La celebración de una misa multitudinaria y la organización de dispositivos públicos para seguir los actos del papa han suscitado debate, aunque la justicia francesa rechazó recursos contra una subvención municipal destinada a la instalación de pantallas en Metz.

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En esa ciudad del noreste de Francia, León XIV protagonizará un encuentro interreligioso con los líderes de otros credos.