De la Espriella abre la puerta al fracking en la posesión de nuevo presidente de Ecopetrol

"Eso no es transición energética, sino dependencia energética, que es lo que ninguna política de este Gobierno va a aceptar. En la era del Tigre vamos a tener soberanía energética", afirmó el mandatario durante un acto en Santa Marta, capital del departamento de Magdalena.

De la Espriella insistió así en una de las apuestas de su Gobierno para el sector energético, después de que durante la Administración de su antecesor, Gustavo Petro (2022-2026), Colombia redujera la firma de nuevos contratos de exploración de petróleo y gas como parte de su política de transición hacia fuentes de energía más limpias.

"Mi Gobierno reabre plenamente el camino de la exploración y de la suscripción de nuevos contratos, incluido el fracking, a lo que dé, como dije en campaña, con absolutamente todos los criterios de responsabilidad ambiental", agregó el presidente, quien pidió además "dejar la histeria ambiental".

Por su parte, Gutiérrez aseguró que su llegada a Ecopetrol supone el comienzo de "una nueva era" para la compañía estatal y planteó como objetivo convertirla nuevamente en un motor de desarrollo para Colombia.

"Hoy empieza una nueva era. Una alianza basada en la articulación de todos los actores y en la búsqueda de un objetivo esencial: llevar el mayor beneficio para cada colombiano en cada rincón de la geografía y conseguir que Ecopetrol renazca para cumplir con su verdadera misión", manifestó.

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El nuevo presidente de Ecopetrol también sostuvo que la compañía retomará una ruta que le permitirá aspirar a ocupar "los lugares de gloria entre las máximas petroleras del mundo", en un discurso en el que vinculó su gestión con la idea de un "renacer" de la empresa.

La elección de Gutiérrez al frente de Ecopetrol fue anunciada el jueves por la junta directiva de la compañía.

El empresario, administrador de empresas, llega al cargo sin experiencia previa en el sector de hidrocarburos y es considerado cercano al jefe de Estado, al gerenciar su campaña en las pasadas elecciones.