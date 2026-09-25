Delcy Rodríguez regresa a Venezuela tras su participación en la Asamblea de la ONU

"Llegamos hace unas horas de Nueva York, de nuestra participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Venimos contentos como delegación por la misión cumplida", dijo Rodríguez en un vdeo difundido en redes sociales por el ministro de Comunicación, Miguel Ángel Pérez Pirela.

La mandataria se dijo "feliz de estar de vuelta" y de reencontrarse "nuevamente con el pueblo venezolano" y aseguró que llegó directo a revisar asuntos de Gobierno con su hermano y presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez; el ministro de Interior, Diosdado Cabello y la vicepresidenta Administrativa y de Gobierno Digital, Anabel Pereira.

La líder chavista intervino el miércoles en la Asamblea General de la ONU donde aseguró que en Venezuela habrá elecciones sin anticipar una fecha, y destacó la relación que su Administración mantiene con la del presidente Trump, tras la captura de Nicolás Maduro en enero pasado.

Además, su regreso coincide con la conclusión de la segunda ronda del diálogo entre el chavismo y la oposición, que culmina este viernes tras abordar en mesas técnicas la libertad de expresión y el derecho a la información, y tras reunirse con distintos sectores de la sociedad, en el marco del plan de transición que impulsa Estados Unidos.

Rodríguez llegó a Nueva York el lunes en la madrugada y un día después sostuvo un encuentro privado con Trump, casi nueve meses después del ataque militar estadounidense en Caracas que terminó con la detención de Maduro.

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La reunión se dio en el lujoso hotel Lotte Palace, en el marco de una recepción ofrecida por Trump a mandatarios extranjeros con motivo de la Semana de Alto Nivel de la ONU, en una cita impensable pocos meses atrás, cuando Washington y Caracas mantenían rotas sus relaciones diplomáticas desde 2019.

La mandataria también conversó con el presidente de Chile, José Antonio Kast; la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar y el primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten.

También sostuvo encuentros con autoridades del Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Banco Interamericano de Desarrollo (BID).