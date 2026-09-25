Detienen a un experto electoral ruso pocos días después de los comicios legislativos

La noticia sobre la detención del experto, especializado en elecciones, se produce cinco días después de los comicios legislativos en Rusia, donde, según observadores independientes, se cometieron numerosas infracciones.

Según el portal Mediazona, el politólogo está acusado de producción y tráfico ilegal de grandes cantidades de estupefacientes.

El delito del que se le acusa a Kinev, declarado ‘agente extranjero’ en febrero de este año, conlleva una pena de entre 10 y 20 años de prisión.

Tras los recientes comicios parlamentarios, el experto escribió en redes sociales sobre la "enorme" diferencia en la tasa de participación electoral en todo el país: desde el 93,98 % en Chechenia hasta el 36,09 % en la región de Irkutsk.

Los comunistas rusos denunciaron la víspera que en las elecciones legislativas de la región sureña de Krasnodar, donde el partido del Kremlin ganó por mayoría, como en el resto del país, “les robaron casi medio millón de votos”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las protestas contra los resultados electorales fueron convocadas por activistas en distintas ciudades sin que hasta el momento ninguna de las solicitudes recibiera autorización oficial requerida en estos casos.