El apoyo a la separación de Alberta de Canadá cae un 23 % a tres semanas del referéndum

El sondeo, realizado por Janet Brown Opinion Research entre 1.200 personas del 8 al 21 de septiembre, se conoce a poco más de tres semanas del referéndum del 19 de octubre.

Un 4 % de los encuestados se declaró indeciso.

En abril, otro sondeo de la encuestadora situó el respaldo a la separación en el 27 %, mientras que el 67 % se oponía. Aunque las preguntas de ambos sondeos son diferentes, la responsable de la encuesta señaló que los datos muestran un ligero retroceso del independentismo.

"Las personas se sienten más cómodas con el papel de Alberta en Canadá, más cómodas con Ottawa y más cómodas con el primer ministro", explicó Brown a CBC.

El cambio también aparece en la identidad de los encuestados: el 23 % afirma sentirse más vinculado a Alberta que a Canadá, frente al 33 % en abril, mientras que el porcentaje que se siente más vinculado a Canadá aumentó del 34 % al 40 %.

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Una de las 10 preguntas de la consulta planteará a los habitantes de Alberta si la provincia debe permanecer en Canadá o si el Gobierno provincial debe iniciar el proceso legal para celebrar posteriormente una consulta vinculante sobre la separación.

La primera ministra provincial, Danielle Smith, que ha favorecido la realización de la consulta sobre el referéndum, ha declarado que votará por permanecer en Canadá.

La encuesta tiene un margen de error de 2,8 puntos porcentuales, 19 veces de cada 20.