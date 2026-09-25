El euro recupera los 1,14 dólares ante la bajada del precio del crudo

El euro se cambiaba hacia las 15:00 horas GMT a 1,1398 dólares, frente a los 1,1375 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,1403 dólares.

El precio del barril de Brent, de referencia en Europa, bajó y se pagó por encima de 105 dólares, pero todavía es muy caro.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchí, dijo que Irán presentó a la Casa Blanca un nuevo plan para la reapertura de Ormuz en el plazo de una semana.

La propuesta se basa en el memorando de entendimiento que Irán y EE.UU. firmaron en junio.

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No obstante, el analista de divisas de ING Francesco Pesole prevé que se mantendrán los riesgos bajistas en el tipo de cambio del euro frente al dólar y que el euro podría caer si se publican datos de la economía estadounidense sólidos o si vuelve a subir mucho el precio del petróleo.

Esta semana el euro ha caído en la medida que varios miembros de la Reserva Federal estadounidense (Fed) se han mostrado a favor de subir más los tipos de interés, ahora en una horquilla entre el 3,75 y el 4 %.

El mercado prevé que la Fed subirá las tasas de nuevo en octubre para frenar la inflación, dado que el mercado laboral es robusto y la economía crece.

La fortaleza del dólar debería mantenerse hasta el próximo año, respaldada por las expectativas de que la Fed subirá aún más los tipos de interés, prevén los estrategas de Morgan Stanley .

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1368 y 1,1408 dólares.