El Festival de Cine de Nueva York arranca con más de cien novedades

La edición 64 del certamen tiene una programación de 119 películas de 46 países que se irán presentando hasta el 12 de octubre con varios momentos destacados: el primero de ellos, la gala de apertura, en la que se proyectará 'Paper Tiger', un drama criminal protagonizado por Adam Driver, Scarlett Johansson y Milles Teller

El festival es conocido por acoger cine de autor y por ser un paso importante en la carrera hacia los Óscar.

El 2 de octubre, la organización ofrecerá otra gala para el estreno de la nueva película del actor de origen chileno Pedro Pascal, 'Behemoth!', dirigida por el reconocido cineasta estadounidense Tony Gilroy, un drama sobre un músico que reconstruye su vida en Hollywood.

La directora Ava DuVernay estrenará el 9 de octubre, en otra gala, '14th', largometraje documental que hace referencia a la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de EE.UU., sobre el derecho de la ciudadanía por nacimiento, bajo ataque en el segundo mandato del republicano Donald Trump.

La cuarta gala prevista es para 'Godzilla Minus Zero', del cineasta japonés Takashi Yamazaki, una secuela de la exitosa 'Godzilla Minus One', y que se ambienta en 1949, dos años después de lo sucedido en la anterior película.

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Entre otras novedades, se estrenará 'Artificial', la nueva película sobre la inteligencia artificial (IA) del director italiano Luca Guadagnino, protagonizada por Andrew Garfield en el papel de Sam Altman (director ejecutivo de OpenAI) y que explora las últimas dos décadas de investigación sobre esta tecnología.

Hay más películas de carácter político, como 'A Statement', del director Tom McCarthy ('Spotlight'), un drama que recrea el momento, en 1980, en el que legisladores, activistas y científicos en EE.UU. abordaron por primera vez las políticas para combatir el cambio climático.

Entre los documentales más destacados estará 'Naza', que ganó el premio especial del jurado en el Festival de Venecia, en el que los directores israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor retratan la reciente matanza del pueblo palestino en la ofensiva israelí en Gaza.

También se presentará 'You Can See Everything', el documental de Nathan Fielder y Lance Oppenheim sobre Elizabeth Holmes, fundadora de la empresa tecnológica Theranos que fue condenada por fraude en 2022, filme que ha generado gran expectación en EE.UU.

En la constelación de eventos que acompañan al NYFF, la organización emparejará en conversaciones sobre el séptimo arte a los cineastas Pedro Almodóvar y Sofia Coppola, así como a James Gray con el legendario Martin Scorsese.

Almodóvar, una de las grandes estrellas recurrentes del festival, hará el estreno en Estados Unidos de su más reciente cinta, 'Amarga Navidad', que explora la frágil relación entre la ficción y la realidad de la mano de Raúl, un cineasta interpretado por el argentino Leonardo Sbaraglia.