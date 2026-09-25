El film '9 to 5', de Dolly Parton, vuelve una semana a cines en EEUU, con fines benéficos

El objetivo es apoyar la Dolly Parton's Imagination Library, una iniciativa de alfabetización fundada por la cantante en 1995 en honor a su padre, que era analfabeto, y que ha proporcionado más de 300 millones de libros gratuitos a niños de todo el mundo, destacó este viernes en un comunicado la compañía Walt Disney.

Esta Biblioteca de la Imaginación envía cada mes 3 millones de libros a los hogares de los niños inscritos en el programa, lo que les da derecho a recibirlos desde su nacimiento y hasta los cinco años.

Dirigida por Colin Higgins y producida por 20th Century Studios (ahora propiedad de Disney), '9 to 5' consiguió una nominación al Óscar precisamente por la canción homónima de Parton, que es uno de los temas más conocidos de su repertorio.

En el filme, Tomlin interpreta a una gerente que formó al jefe pero que no logra ascender, Fonda a una joven recién contratada en la misma empresa y Parton a una seductora secretaria personal de la que todos presumen que tiene una aventura. Las tres se unen para vengarse del hombre que les hace la vida imposible, interpretado por Dabney Coleman.

El anuncio de Disney coincide con el primer 'Give Like Dolly Day' (Día de Dar como Dolly), una celebración anual dedicada a honrar el compromiso de toda la vida de la cantante con la ayuda a los niños y anima a la gente a adoptar el mensaje de Parton: "Sueña más, aprende más, preocúpate más y sé más".