El papa recibirá el informe oficial sobre las víctimas de abusos en la iglesia francesa

La presidenta de la Instancia Nacional Independiente de Reconocimiento y Reparación (INIRR), Marie Derain de Vaucresson, ha sido invitada a la misa que este sábado presidirá el papa en París y "podrá saludar al pontífice y entregarle el informe" de su organismo, indicó en un comunicado.

El mismo fue presentado el pasado martes a la prensa e indicó que, de los 330.000 casos de víctimas identificadas en una investigación en 2021, algo menos de 2.000 habían acudido a la INIRR y sus casos habían sido reconocidos e indemnizados.

Derain de Vaucresson se quejó de que, durante su visita a Francia, el papa no les recibiera para conocer la iniciativa pionera del país en materia de reconocimiento y reparación de las víctimas de abusos, y consideró reduccionista que se conformara con un encuentro a título personal con siete víctimas, que tendrá lugar este domingo en Lourdes.

El informe del INIRR, que recoge cinco años de trabajo, sirve de balance de un organismo creado por la Conferencia Episcopal francesa, que hace unos meses anunció su reemplazo, lo que ha levantado suspicacias entre las asociaciones de víctimas.