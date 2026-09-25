Mundo
25 de septiembre de 2026 a la - 20:25

FAO asignará 65.000 dólares para reforzar la prevención fitosanitaria en Ecuador

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Quito, 25 sep (EFE).- La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) destinará aproximadamente 65.000 dólares para reforzar la prevención y control de plagas Fusarium R4T y Zylella fastidiosa en Ecuador, según informó este viernes la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (Aagrocalidad).

Por EFE
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Los recursos servirán para respaldar acciones previstas dentro de una hoja de ruta acordada entre ambas instituciones, como la entrega de kits de bioseguridad y nuevas jornadas de capacitación.

En Ecuador se confirmó la existencia de dos focos de Fusarium Raza 4 en plantas bananeras de la provincia costera de El Oro, fronteriza con Perú.

El plan contempla además la implementación de medidas de manejo y control directamente en las fincas de los productores, así como la elaboración de material técnico y educativo sobre buenas prácticas agrícolas e higiene en los cultivos.

También se prevé consolidar una red permanente de articulación entre instituciones públicas, organismos internacionales y gremios del sector agropecuario.

Como parte de las acciones programas para 2027, cinco técnicos de Agrocalidad viajarán durante el primer trimestre a Colombia para ampliar sus conocimientos e intercambiar experiencias sobre manejo y control de estas plagas.

La hoja de ruta fue definida al término de un misión técnica desarrollada conjuntamente por Agricalidad y la FAO, durante la cual fueron capacitados más de 220 productores y técnicos de las provincia de El Oro y Loja.

Las jornadas incluyeron evaluaciones de riesgo en finca, diagnósticos de laboratorio y asistencia para fortalecer las medidas de prevención, vigilancia y control.