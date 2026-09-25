FAO asignará 65.000 dólares para reforzar la prevención fitosanitaria en Ecuador

Los recursos servirán para respaldar acciones previstas dentro de una hoja de ruta acordada entre ambas instituciones, como la entrega de kits de bioseguridad y nuevas jornadas de capacitación.
En Ecuador se confirmó la existencia de dos focos de Fusarium Raza 4 en plantas bananeras de la provincia costera de El Oro, fronteriza con Perú.
El plan contempla además la implementación de medidas de manejo y control directamente en las fincas de los productores, así como la elaboración de material técnico y educativo sobre buenas prácticas agrícolas e higiene en los cultivos.
También se prevé consolidar una red permanente de articulación entre instituciones públicas, organismos internacionales y gremios del sector agropecuario.
Como parte de las acciones programas para 2027, cinco técnicos de Agrocalidad viajarán durante el primer trimestre a Colombia para ampliar sus conocimientos e intercambiar experiencias sobre manejo y control de estas plagas.
La hoja de ruta fue definida al término de un misión técnica desarrollada conjuntamente por Agricalidad y la FAO, durante la cual fueron capacitados más de 220 productores y técnicos de las provincia de El Oro y Loja.
Las jornadas incluyeron evaluaciones de riesgo en finca, diagnósticos de laboratorio y asistencia para fortalecer las medidas de prevención, vigilancia y control.