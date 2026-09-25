FAO asignará 65.000 dólares para reforzar la prevención fitosanitaria en Ecuador

Quito, 25 sep (EFE).- La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) destinará aproximadamente 65.000 dólares para reforzar la prevención y control de plagas Fusarium R4T y Zylella fastidiosa en Ecuador, según informó este viernes la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (Aagrocalidad).

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