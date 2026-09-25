Fuerzas gubernamentales y hutíes chocan por control de estratégico monte en oeste de Yemen

Las progubernamentales Fuerzas Escudo de la Nación y las Brigadas de los Gigantes, junto con combatientes de tribus locales, afirmaron en un comunicado que capturaron la cima del monte Numan y Dar al Kafir, en la provincia de Taiz, y que da acceso rápido a la vecina provincia de Lahj.

Estos combates forman parte del frente de batalla del estrecho de Bab al Mandeb, la puerta de entrada al mar Rojo y objetivo de una ofensiva hutí contra las tropas gubernamentales desde hace semanas.

Según la nota, la operación comenzó con una infiltración nocturna que fue seguida de un cerco y un asalto al amanecer que obligó a los combatientes hutíes a retirarse de ese monte estratégico, ya que por él pasan importantes rutas de suministros entre las dos provincias que los rebeldes utilizaban para bombardear posiciones enemigas.

El control del monte también ejerce presión sobre las posiciones hutíes en la zona y es clave para retomar las localidades aledañas al estrecho de Bab al Mandeb, pero los rebeldes afirmaron que sus fuerzas repelieron un "intento de avance" en Numan y otras áreas circundantes, según la televisión Al Masirah de los insurgentes.

Según una fuente militar hutí citada por la cadena, el movimiento chií aliado de Irán infligió "grandes pérdidas" a las tropas gubernamentales, mientras que también derribaron tres drones y varios vehículos pertenecientes a unidades respaldadas por Arabia Saudí, que interviene en el Yemen al frente de una coalición militar desde 2015.

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Por otra parte, el portavoz militar de los hutíes, Yahya Sarea, dijo en un comunicado que aviones de combate saudíes efectuaron 14 bombardeos en las últimas 24 horas contra las provincias de Taiz, Amran, Marib y Saada, los frentes de batalla más activos en el actual conflicto.

En total, según los rebeldes, Arabia Saudí ha lanzado 1.032 ataques aéreos y con misiles desde el inicio de la actual escalada a principios de agosto, aunque no proporcionó cifras de víctimas, mientras que la ONU afirma que al menos 140 civiles han fallecido y más de 133.000 personas han sido desplazadas desde entonces.