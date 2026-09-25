Georgia detiene a dos militantes del grupo terrorista Estado Islámico

Los detenidos, que según la inteligencia georgiana juraron lealtad" a la organización terrorista, podrían enfrentar penas de cárcel de 10 a 17 años.

Las autoridades incautaron a los terroristas literatura terrorista, detonadores, granadas, municiones y equipamiento informático.

Los militantes fueron detenidos en los municipios de Gardabani y Kvareli, al este de Georgia, según Seguridad del Estado, tras ser acusados de "ingresar a una organización terrorista y apoyar actividades terroristas".

En mayo pasado los servicios de inteligencia de Georgia detuvieron a tres ciudadanos georgianos que militaban en el grupo terrorista Estado Islámico durante una operación especial llevada a cabo en el desfiladero de Pankisi, valle al noreste del país, de mayoría chechena.

Además, en agosto pasado las autoridades georgianas detuvieron en el aeropuerto de Tiflis al organizador de una red financiera que apoyaba a varias organizaciones terroristas, incluyendo al Estado Islámico, declarado en busca y captura por las autoridades estadounidenses.