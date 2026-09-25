Grupo de La Haya urge en la ONU pasar "de la impunidad a la rendición de cuentas"

En el encuentro, copatrocinado por Sudáfrica y Malasia y celebrado en los márgenes de la semana de alto nivel de la Asamblea General, el canciller sudafricano, Ronald Lamola, sostuvo que el derecho internacional no puede proteger a la población si sus obligaciones y decisiones judiciales son "ignoradas o consideradas opcionales".

También, advirtió de que jueces y fiscales de la CPI han sido objeto de sanciones estadounidenses. Según The Wall Street Journal, Estados Unidos prepara nuevas medidas contra el tribunal con el objetivo de restringir sus actividades y relaciones con entidades estadounidenses.

De acuerdo con Lamola, este tipo de medidas "dificultan" la cooperación internacional de la CPI, una de las instituciones cuya defensa centra el trabajo del Grupo de La Haya, creado en enero de 2025 por Bolivia, Colombia, Cuba, Honduras, Malasia, Namibia, Senegal y Sudáfrica.

Entre sus objetivos figuran apoyar el cumplimiento de las órdenes de la CPI, como las emitidas contra Vladímir Putin y Benjamín Netanyahu, así como de las decisiones de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre el conflicto palestino-israelí y las obligaciones derivadas del Estatuto de Roma.

La secretaria ejecutiva del Grupo de La Haya, Varsha Gandikota-Nellutla, resumió el objetivo del organismo como un paso "de la impunidad a la rendición de cuentas".

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Por su parte, el representante palestino ante la ONU, Riyad Mansour, pidió a la comunidad internacional "medidas económicas y políticas contra la expansión de los asentamientos israelíes" y contra quienes, acusó, "contribuyen a ella".

Denunció el avance de los asentamientos, la confiscación de tierras, el desplazamiento forzado y la violencia de colonos en Cisjordania y Jerusalén Este, y afirmó que el plan de asentamientos conocido como E1 amenaza con "fragmentar Cisjordania y aislar Jerusalén de su entorno palestino".

Además, lamentó que "las declaraciones de condena no han ido acompañadas de consecuencias" para frenar estas políticas y presentó al Grupo de La Haya como "un mecanismo para pasar de las declaraciones a las medidas".

Así, reclamó sanciones contra colonos y funcionarios "vinculados con la expansión de los asentamientos y el desplazamiento de palestinos, así como medidas comerciales contra los asentamientos".

Mansour resumió su propuesta con la fórmula "no armas, no comercio, no dinero" para quienes "contribuyan" a prolongar la ocupación y pidió a los Estados que respalden los esfuerzos ante la CIJ y la CPI.

Mientras, el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, dijo que el derecho internacional "no se puede aplicar de manera selectiva" y sostuvo que su credibilidad depende de que exista "igualdad ante la ley con independencia del poder de cada Estado".

Araqchí presentó la cuestión palestina como una prueba de esa aplicación "desigual" y destacó el proceso iniciado por Sudáfrica contra Israel ante la CIJ en virtud de la Convención sobre el Genocidio.

La reunión se celebró tres días después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, criticara a la CPI durante su discurso ante la Asamblea General y pidiera a los países miembros que abandonaran el tribunal.