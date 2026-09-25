Guatemala pide cese de guerras y una mujer latinoamericana en Secretaría General de la ONU

En el marco del debate general del 81.° período de sesiones, el ministro de Relaciones Exteriores guatemalteco, Carlos Ramiro Martínez, enfatizó la urgencia de priorizar la diplomacia y el multilateralismo frente a las tensiones geopolíticas actuales.

El jefe de la diplomacia guatemalteca subrayó la experiencia de su nación, que se encamina a conmemorar tres décadas de la firma de los acuerdos de paz que pusieron fin a un conflicto armado interno de 36 años (1960-1996), un enfrentamiento que dejó cientos de miles de víctimas y profundas secuelas en la sociedad.

"No podemos acostumbrarnos a la guerra, no podemos aceptar que la violencia se convierta en una condición permanente en nuestro tiempo y que generaciones enteras crezcan pensando que la fuerza es la única manera de resolver nuestras diferencias", aseveró Martínez ante el plenario.

Asimismo, el canciller exigió acciones firmes contra el crimen organizado transnacional y el narcotráfico, calificándolos como amenazas directas a la democracia.

Ante una Asamblea General reunida bajo el lema "Restaurar la confianza, gestionar la transformación", Guatemala reclamó mayor operatividad y una reforma profunda del Consejo de Seguridad.

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Finalmente, el representante del Gobierno guatemalteco propuso que la próxima Secretaría General de la ONU sea asumida por una mujer latinoamericana, cerrando su intervención con un llamado a consolidar la cooperación regional y el cumplimiento estricto del derecho internacional.

"La región de América Latina y el Caribe está dispuesta y preparada para asumir su responsabilidad con la comunidad internacional. Es el momento de que una mujer latinoamericana asuma el cargo de secretaria general de las Naciones Unidas", aseveró el canciller guatemalteco.

La costarricense Rebeca Grynspan volvió a ser, el pasado viernes, la más votada entre los candidatos a la secretaría general de la ONU en el tercer sondeo informal del Consejo de Seguridad, seguida de la guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett.