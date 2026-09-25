Internet cortado en el norte de Etiopía en medio de combates entre rebeldes y el Ejército

"Confirmado: los datos de red indican una interrupción de internet a nivel subnacional en el norte de Etiopía, en línea con las informaciones sobre un apagón de las telecomunicaciones en Tigré", señaló NetBlocks a última hora del jueves en la red social X.

"El incidente se produce en un contexto de escalada del conflicto entre las fuerzas tigrinas y el Ejército nacional", añadió el portal.

No se conoce todavía el motivo del corte de internet pero esta situación recuerda al apagón informativo al que fue sometida la región durante la devastadora guerra que enfrentó entre noviembre de 2020 y noviembre de 2022 a los rebeldes tigrinos contra el Ejecutivo federal.

En la mayor escalada del conflicto desde esa contienda, a la que puso fin un acuerdo de paz firmado en noviembre de 2022, el Frente Popular de Liberación de Tigré (FPLT) acusó este miércoles a Adís Abeba de una "invasión y ataque abierto" contra Tigré y reveló que ordenó a sus fuerzas adoptar una estrategia de "guerra defensiva", tras tomar el control de los tres aeropuertos de la región norteña.

Asimismo, una alianza de siete grupos armados y de oposición, que incluye al FPLT, aseguró haber lanzado una ofensiva contra tropas del Gobierno etíope en las también norteñas regiones de Amhara y Afar, después de acusar a Adís Abeba de perpetrar "ataques aéreos y terrestres a gran escala" en diferentes frentes.

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Por su parte, Getachew Reda, asesor para Asuntos de África del Este del primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, acusó en la red social X al FPLT de lanzar en la madrugada del miércoles "una ofensiva a gran escala contra posiciones gubernamentales en Afar y Amhara".

Este jueves, la Fuerza de Defensa Nacional de Etiopía (Ejército) aseguró que había matado a 272 rebeldes tigrinos, tras un ataque insurgente en varias zonas de North Wollo, un área de Amhara fronteriza con Tigré, si bien EFE no pudo verificar de manera independiente estas cifras.

Estas acciones avivan todavía más los temores ante el posible estallido de una nueva guerra en Tigré, tras el conflicto de 2020-2022, en el que murieron al menos 600.000 personas, según el mediador de la Unión Africana (UA), el expresidente nigeriano Olusegun Obasanjo.