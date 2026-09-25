Irak ambiciona ser un "centro global" energético y pide al mundo que invierta en el país

"Aquí, desde Naciones Unidas, le decimos al mundo: Inviertan en Irak. Irak posee recursos, mercados, una buena ubicación y la voluntad necesaria para construir una nueva economía", dijo Al Zaidi durante su intervención, en la que recordó que, además, su gobierno está librando una batalla contra la corrupción endémica en el país.

El ex empresario recordó que Irak ha dejado atrás décadas de conflicto e inestabilidad que han diezmado sus recursos, y ahora está tratando de desarrollar su industria para generar oportunidades de inversión, está otorgando facilidades al sector privado y está desarrollando su infraestructura energética.

"Nuestra ambición es que Irak sea un centro global de producción de energía", añadió Al Zaidi, que también expresó su preocupación ante "los acontecimientos vinculados a la libertad de transporte y navegación marítima", en referencia velada al cierre del estrecho de Ormuz, que ha causado severos estragos a la economía de Irak, dependiente casi por completo de la venta de petróleo.

Ante esta crisis, afirmó que su Gobierno trabaja para diversificar los puertos de exportación de petróleo y gas y para desarrollar líneas y corredores energéticos que conectan Irak, Turquía, Jordania y Siria con el objetivo de "llegar a los mercados globales y contribuir a la seguridad energética" mundial.

Además, las autoridades iraquíes están adoptando un programa para aumentar la producción de crudo "de manera congruente" con sus reservas probadas, mientras que también tratan de expandir sus capacidades de refinación y de producir derivados del petróleo.

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También recordó ante los presentes el ambicioso proyecto de la Ruta del Desarrollo, que pretende conectar Oriente con Occidente desde el puerto de Al Faw (sur de Irak) con Europa a través de Turquía, por lo que pidió "colaboración" con sus vecinos para generar prosperidad a través de intereses económicos compartidos.

"Cuando los países de la región están conectados a través de puertos, vías ferroviarias, líneas eléctricas, comercio e inversiones, tienen un mayor interés en preservar la estabilidad", sentenció Al Zaidi tras lanzar otro llamamiento para respaldar los esfuerzos para aumentar los flujos comerciales a través de Irak.